Le vrai-faux départ d'un cabinet de radiologie à Prades

Ce pradéen d'une soixantaine d'années ne décolère pas : "Au mois d'août, je devais faire une radio importante. Et j'ai appris que ce centre où je vais habituellement était fermé. J'ai dû aller à Saint-Laurent-de-la-Salanque ! Du jour au lendemain, le centre a fermé, cela a été une surprise."

ⓘ Publicité

Un témoignage confirmé par plusieurs habitants de Prades et du Conflent. Le centre aurait fermé d'un coup, laissant des patients sur le carreau, des rumeurs d'un départ à la retraite des deux radiologues en même temps... Mais qu'en est-il vraiment ?

Transfert vers Saint-Michel

En réalité, il s'agit plus d'un transfert que d'une fermeture. Car si l'un des deux radiologues est bel et bien parti à la retraite, son collègue ainsi que la demi-douzaine de manipulateurs radios vont en fait se retrouver à la clinique Saint-Michel à Prades. Ce départ était prévu depuis un moment, il fait partie d'un projet de réunion des services radios, IRM et scanners à la clinique.

Mais ce transfert s'effectue en même temps que des travaux qui ont justement lieu à la clinique, pour aménager ce futur service. Combiné à des retours de vacances progressives, cela a pour conséquence que le service de radiologie non-urgente ne fonctionne pas, pour le moment, à plein régime.

Tout cela a pu entraîner à la marge un renvoi temporaire de certains patients ailleurs reconnaît l'Agence Régionale de Santé. Mais pas de panique : il reste possible de faire des radios, des IRM et des scanners à Prades. D'ailleurs, la radio des urgences de la clinique fonctionne de manière optimale. Tout devrait rentrer dans l'ordre prochainement.