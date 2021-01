Le Zénith d'Orléans sera bien centre de vaccination contre le Covid-19

Il y aura deux centres de vaccination contre le Covid-19 dans l'agglomération d'Orléans, selon nos informations: le centre culturel La Passerelle à Fleury-les-Aubrais et le Zénith d'Orléans. Une visite des équipes de la mairie et de l'hôpital d'Orléans a eu lieu sur place ce jour. Ouverture le 18/01

Selon nos informations, c'est fait : le Zénith d'Orléans sera bien transformé en centre de vaccination contre le Covid-19, et ce dès lundi 18 janvier. Le site a été choisi par la Ville et les équipes du CHR d'Orléans chargées de la vaccination.

Réunion sur place ce mercredi matin

La salle de spectacles, l'une des plus grandes de la région Centre-Val de Loire, a été proposée par la Ville d'Orléans, et le choix a été validé ce mercredi matin par les équipes du centre hospitalier régional, qui sont en train de mettre en place la vaccination, ouverte dans un premier temps aux seules personnes de plus de 75 ans.

Le Zénith d'Orléans a en effet reçu la visite ce mercredi matin de représentants de la Ville d'Orléans et du centre hospitalier régional (ainsi que de l'association française des premiers secours), afin de vérifier la faisabilité de l'utilisation de cette salle capable de recevoir près de 7000 spectateurs lors des concerts et qui n'a plus accueilli de spectacles depuis mars 2020.

Des tentes pour la vaccination installées dans le Zénith

Le choix a été arrêté, et doit maintenant être officialisé après une ultime réunion prévue d'ici jeudi avec l'agence régionale de santé et la préfecture du Loiret. De vastes tentes, qui abriteront des boxs pour la vaccination, devraient être installées à l'intérieur du Zénith, à partir de la fin de semaine. Et le centre ouvrira lundi 18 janvier, probablement l'après-midi, nous indique une source proche du dossier.

Le Zénith d'Orléans permettra d'accueillir un nombre important de personnes venant se faire vacciner, issues de la partie sud de la métropole orléanaise, mais aussi des communes au sud d'Orléans. Au nord de l'agglomération orléanaise, le centre culturel La Passerelle, à Fleury-les-Aubrais, sera lui aussi transformé en centre de vaccination, et devrait ouvrir également dès lundi 18 janvier. Objectif de ces deux centres de l'agglomération orléanaise : vacciner jusqu'à 1000 personnes par jour lorsqu'ils seront en pleine activité

Rappelons que les personnes souhaitant se faire vacciner devront s'inscrire au préalable sur une des plateformes (dont Doctolib), à partir de jeudi 14 janvier. Un rendez-vous leur sera ensuite fixé. Ces centres de vaccination sont faits pour durer sur le long terme, jusqu'à l'été, date de la fin de la campagne vaccinale pour le grand public.