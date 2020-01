Le zéro reste à charge : qu'en pensent les Poitevins ?

Avec le zéro reste à charge, la réforme 100% santé est entrée dans sa 2e phase depuis le 1er janvier. Certaines lunettes et prothèses dentaires seront intégralement prises en charge, sans reste à payer pour les patients. Ce qui va arranger les Poitevins les plus modestes.

Poitiers, France

Ca fait partie des changements applicables depuis le 1er janvier 2020 : le "zéro reste à charge", une mesure de la réforme 100% santé promise par le candidat Macron. A compter de maintenant, certaines lunettes, prothèses dentaires et appareils auditifs seront intégralement pris en charge par la sécurité sociale et la complémentaire santé, sans reste à payer pour les patients. Une mesure qui fait réagir dans le Poitou.

"J'aurais aimé que ça arrive plus tôt"

Valérie travaille à temps partiel à Poitiers. Elle touche moins de 1200 euros mensuels de salaire. Mais quand elle enlève le loyer et les charges, il ne lui reste plus que 300 euros de reste à vivre par mois. Elle va pourtant devoir rembourser plus de 1.000 euros de prothèses dentaires.

"J'ai dû me faire poser deux appareils sur le devant de la bouche. Je n'avais pas le choix, sinon, je n'aurais plus eu de dents devant. Non seulement, c'est laid mais je travaille au contact du public. C'aurait été embêtant", explique-t-elle.

Montant de la facture : 1.662 euros. Valérie n'a pas pu tout payer. Elle a demander un échéancier et a payé 243 euros en décembre. Pour la suite, elle déboursera 138 euros sur onze mensualités. Elle aurait aimé que la mesure du "zéro reste à charge" arrive plus tôt.

Les associations vigilantes

En France, un tiers de la population refuse d'aller se faire soigner, à cause du manque de moyens. Au Secours populaire de la Vienne, Nicolas Xuereb reconnaît que nombre de ses bénéficiaires ont renoncé aux soins faute d'argent. "J'ai régulièrement des gens qui me disent qu'ils ne vont pas chez le spécialiste. Non seulement _ça coûte cher de se faire soigner_, mais certains professionnels rechignent à prendre des patients qui ont la CMU (couverture maladie universelle). Donc, on attend de voir comment la mesure va être appliquée sur le terrain", explique le responsable de l'association. Beaucoup attendent de voir comment les professionnels de santé : opticiens, dentistes, prothésistes auditifs vont se comporter vis-à-vis des patients. Et comment les mutuelles vont se positionner.

Des économies pour la communauté Emmaüs de Poitiers

A Poitiers, c'est la communauté Emmaüs qui prend en charge les soins la cinquantaine de compagnons qu'elle accueille sur son site de la Mataudière, car elle estime que la santé est un droit fondamental. "Certains ont la CMU, d'autres l'AME (aide médicale de l'Etat), ce qui fait que l'on ne paye que les charges résiduelles", précise Laurent Guinebretière, le responsable de la communauté Emmaüs à Poitiers. Mais c'est un budget.

"Il y en a environ pour 10.000 à 15.000 euros par an quand même. Si on n'a pas à débourser cet argent, ajoute Laurent Guinebretière, on pourra le mettre dans d'autres projets.

Sur le papier, le responsable de la communauté Emmaüs de Poitiers est donc plutôt favorable à cette mesure, mais il entend rester vigilant.

"Il faudra voir quel type de lunettes et prothèses dentaires, on nous propose. Si c'est du bas de gamme sous prétexte qu'ils sont destinés aux pauvres, ce n'est pas acceptable", insiste-t-il.