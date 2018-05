Sept enfants âgés d'un an et demi à trois ans ont été infectés par la bactérie Escherichia coli après la consommation de reblochon acheté dans les supermarchés Leclerc, qui en ont annoncé le rappel, indiquent vendredi les ministères de la Santé et de l'Agriculture.

Les autorités sanitaires ont identifié "sept cas d'infections à Escherichia coli, dont six syndromes hémolytiques et urémiques (complications rénales, ndlr) survenus chez des enfants âgés de un an et demi à 3 ans", indiquent les deux ministères dans un communiqué conjoint.

Les consommateurs qui ont acheté ce fromage "ne doivent pas le consommer"

Plus tôt, ce vendredi, les centres E. Leclerc avaient annoncé procéder au rappel d'un reblochon AOP vendu sous sa marque distributeur "Nos régions ont du talent", à la suite de "plusieurs cas" d'intoxications alimentaires "graves" par la bactérie E. coli 026.

Ce fromage de 450 grammes est fabriqué par la société Fromagerie Chabert, précise un communiqué du distributeur, alerté par un signalement de Santé publique France. "Les consommateurs étant en possession de ce produit ne doivent pas le consommer et sont invités à le rapporter dans leur centre E. Leclerc", souligne le communiqué, précisant qu'un numéro vert a été mis à leur disposition (0800.011.100).

Des intoxications qui peuvent avoir de graves conséquences

Les Escherichia coli O26:H11 peuvent entraîner, dans la semaine qui suit la consommation, des gastroentérites éventuellement hémorragiques, accompagnées ou non de fièvre, et pouvant être suivies de complications rénales sévères chez les jeunes enfants (syndrome hémolytique et urémique). Les personnes qui auraient consommé les produits concernés et qui présenteraient ce type de symptômes sont invitées à consulter sans délai leur médecin traitant en lui signalant cette consommation et la nature du germe contaminant.

Le 26 avril, une autre société, la Fromagerie du Plessis, avait annoncé le rappel d'un lot de camembert de Normandie AOP commercialisé sur tout le territoire national, à la suite d'un contrôle ayant révélé la présence de cette même bactérie.