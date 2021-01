Le dernier médecin généraliste de Lécousse prend sa retraite, sans avoir trouvé de successeur

Après 42 ans de service dans son cabinet médical de Lécousse, près de Fougères (Ille-et-Vilaine), le médecin généraliste Yvon Le Du prend sa retraite en 2021. Il ne sera pas remplacé, malgré un an et demi de recherche.

Depuis le jeudi 31 décembre au soir, le village de Lécousse, près de Fougères (Ille-et-Vilaine) n'a plus de médecin généraliste. Le dernier professionnel, Yvon Le Du, a pris sa retraite à presque 68 ans. Son cabinet médical ne sera pas repris, malgré un an et demi de recherche.

Installé depuis mai 1979, le médecin quitte son cabinet avec un sentiment mitigé "ça va faire du bien de s'arrêter mais j'ai un gros pincement au cœur de laisser tous mes patients". Le docteur Yvon Le Du a suivi des familles sur des générations entières.

Beaucoup de mes patients ont les larmes aux yeux en quittant le cabinet. Ça ne me fait pas plaisir de les voir pleurer ainsi, mais au moins je sais que j'ai été apprécié - Yvon Le Du

Le médecin a réussi à confier certains patients, les plus fragiles, à quelques confrères. "En passant des coups de fil, j'ai trouvé des solutions pour certains, mais pas tous. Mes confrères sont eux aussi débordés".

Le cabinet médical du docteur Le Du se trouve au cœur de Lécousse, à quelques pas de la mairie. © Radio France - Lucie Amadieu

Des alternatives moins confortables

Le médecin suivait plus de 1500 patients et la majorité n'a pas de solution."Il existe des maisons de garde le soir et les week-ends, d'autres généralistes peuvent aussi dépanner ponctuellement, mais les autres devront aller aux urgences de l'hôpital de Fougères" déplore le médecin, désormais retraité.