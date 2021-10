Le taux d'incidence, soit le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, est en légère hausse dans l'Indre et le Cher ce mercredi, comparé à la semaine précédente. Huit points de plus en sept jours dans l'Indre, selon les chiffres de l'ARS, qui pointe le relâchement dans les gestes barrières.

Léger rebond du Covid-19 dans l'Indre et le Cher : l'ARS appelle à "maintenir les gestes barrières"

Il est difficile de l'expliquer selon l'Agence Régionale de Santé, mais l'épidémie regagne un peu de terrain dans l'Indre et dans le Cher. Le taux d'incidence, soit le nombre de nouveaux cas positifs pour 100.000 habitants, a légèrement augmenté dans les deux départements ce mercredi 27 octobre 2021, comparé à la semaine précédente. L'ARS appelle au maintien des gestes barrières.

Ce taux est de 37,80 dans l'Indre, contre 29,50 le mercredi précédent. Dans le Cher, il plafonne juste en dessous du seuil d'alerte de 50 : il est de 47,60 ce mercredi, soit 2,40 de plus en une semaine.

Le taux d'incidence en légère hausse, mais toujours inférieur à 50 pour 100.000 habitants

"On constate depuis ces derniers jours un léger rebond de l'épidémie. Le taux d'incidence a pris environ 12 points en une semaine dans la région. Il est vrai que dans l'Indre, cela augmente plus vite qu'ailleurs. Dans le Cher, cela augmente un peu mais on était déjà dans une situation assez haute", explique Christophe Lugnet, directeur de cabinet à l'Agence Régionale de Santé du Centre-Val de Loire.

En effet, dans la région, le taux d'incidence est de 45,70 pour 100.000 habitants ce mercredi, alors qu'il était de 33,10 une semaine plus tôt.

Il faut maintenir les gestes barrière en vigueur autant que possible - Christophe Lugnet

"C'est très difficile de l'expliquer, explique Christophe Lugnet. Parce que l'on ne constate pas de cluster sur la plupart des territoires de la région. Tout cela est sans doute du à des relâchements dans les gestes barrières. Le fait que maintenant beaucoup de gens sont vaccinés, donc on a tendance à se croire presque invincibles, on se dit que tout va aller bien. Il faut maintenir les gestes barrières autant que possible."

Du côté de la vaccination, on s'approche des 400.000 Berrichons complètement vaccinés. Près de 29.000 ont reçu leur dose de rappel contre le coronavirus.

Sur le plan des hospitalisations, deux personnes se trouvent actuellement en réanimation pour soins critiques dans le Cher, zéro dans l'Indre. On dénombre deux nouveaux patients en réanimation dans la région depuis le mercredi 20 octobre.