Légionelle dans la résidence Claircigny du Mans : des travaux dès la fin du mois de juin

Le Mans, France

Les habitants de la résidence Claircigny du Mans attendent des explications et des décisions. Depuis le mois de mars 2019, leur réseau d'eau chaude sanitaire est contaminé à la légionelle. Malgré un nettoyage régulier au chlore, la bactérie fait de la résistance. "Je suis inquiet", confie Michel, un retraité. "Il faudrait que nous soyons beaucoup mieux accompagnés. J'aimerais savoir comment ce problème va être maîtrisé efficacement". Les habitants, informés par des affichettes et des mails font souvent preuve de résignation. Parfois d'une quasi-indifférence comme Laurence, nullement paniquée par cette légionelle persistante : "j'évite les douches très chaudes, je me suis équipée d'un filtre pour mon pommeau. Je sais qu'il ne faut pas respirer les vapeurs d'eau. Mais ce problème reste limité". La Mancelle raconte que "des résidents ont arrêté de faire la vaisselle avec l'eau du robinet" ou que d'autres "lavent leur linge avec de l'eau en bouteilles". Tout cela, dit-elle "me semble démesuré".

"Je comprends parfaitement l'inquiétude des habitants"

Afin de rappeler les mesures de précaution et annoncer des travaux, le syndic de co-propriétaires, l'entreprise Dalkia et l'Agence Régionale de Santé organisent une réunion d'information ce jeudi matin. "Je comprends parfaitement l'inquiétude des habitants", assure Christèle Joubert, la directrice de l'agence Citya Termeau - Garnier qui représente le syndicat de copropriétaires. "Nous faisons tout pour que les choses avancent. Nous avons programmé une assemblée générale fin juin pour valider les travaux nécessaires pour supprimer la légionelle de la résidence. Ces travaux (qui consistent à accélérer le débit d'eau chaude sanitaire, ndlr) sont la seule solution".

Le danger principal se trouve effectivement dans la salle de bain, où une la contamination peut venir de la vapeur d'eau. Le syndic de copropriétaires de la résidence Claircigny du Mans a fait des achats groupés de filtres pour les pommeaux de douche. Vendus 25 euros, ils sont à la charge des propriétaires.

► Réunion d'information sur la légionelle ce jeudi 6 juin, à la salle du conseil syndical de la résidence Claircigny, de 8h30 à 9h30.