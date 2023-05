Légionellose : à Marseille des habitants du quartier Air Bel réclament un préjudice d'anxiété

"On ne sait jamais de quelle couleur elle va couler". Sabrina est mère de 4 enfants, et elle dit avoir peur de cette eau qui coule de ses robinets dans son logement : "parfois elle est jaune, parfois marron, elle sent en permanence le chlore, on ne la boit pas". Sabrina n'est pas la seule. Dans cette cité du 11e arrondissement de Marseille de nombreuses familles ont opté pour des filtres et boivent de l'eau en bouteilles. "Vous vous rendez compte de ce que ça nous coûte ?"demande Nadia.

Ces familles sont particulièrement inquiètes depuis la mort, dans le quartier, en 2017, de Djamel, père de 3 enfants, terrassé par la légionellose. Pour sa soeur, Djamila, rien n'a vraiment été fait depuis pour éviter que cela ne se reproduise : "les résultats qu'on nous montre ne sont pas toujours très bons, que le bailleur soit dans l'obligation de faire des opérations de chlore-choc régulièrement nous prouve qu'il y a toujours un problème. La tuyauterie date de plus de 50 ans, on devrait tout refaire".

"Quand nos enfants toussent, c'est la panique" (Sabrina, maman de 4 enfants)

La légionelle est une bactérie qui peut provoquer de graves infections pulmonaires. Les mamans du quartier sont sur leur garde : "je suis toujours en train de surveiller l'odeur ou la couleur de l'eau avant d'autoriser mes enfants à se laver. Hier un copain de mon fils a voulu boire l'eau du robinet, in-extremis je l'en ai interdit, je lui ai dit de prendre de l'eau en bouteille" explique Soraya. Quant à Sabrina : "quand nos enfants toussent, on se demande toujours ce qu'ils ont vraiment, on se demande si ce n'est pas la légionellose, c'est la panique". Et Nadia de soulever les nombreux problèmes de peau dont seraient victimes les enfants du quartier en raison de douches trop chlorées.

Une procédure inédite

Ce vendredi après midi à 14H30 les avocats des deux camps se rencontrent à la caserne du Muy dans le 3e arrondissement de Marseille. D'un côté les défenseurs des bailleurs et du syndic de co-propriété, de l'autre les conseils de 3 associations et de 300 habitants qui réclament un préjudice d'anxiété. Le montant de ce préjudice n'a pas été précisé. "Nous ne faisons pas cela pour l'argent mais pour pouvoir améliorer nos conditions de vie" précise Djamila Haouache.

La procédure est étudiée par le juge des contentieux de la protection qui devra fixer une date pour la future audience civile. Mais pour ne pas à avoir à examiner 300 dossiers, ce sont 12 dossiers pilotes qui ont été sélectionnés en fonction de critères précis. Ils sont sensés constituer une sorte de panel représentatif, la décision concernant ces 12 dossiers fera jurisprudence pour les autres.

"Toutes les mesures ont été mises en places et les travaux réalisés" selon les bailleurs et le syndic

Les deux bailleurs sociaux concernés ainsi que le syndic de copropriété estiment que toutes les procédures ont été scrupuleusement respectées depuis 2018, date d'une réunion publique et des recommandations à la fois de l'Agence Régionale de Santé et de la préfète à l'égalité des chances de l'époque. "Les bailleurs ont suivi avec beaucoup d'attention la situation sanitaire, ont mis en place toutes les mesures et réalisé tous les travaux. La procédure de justice suit son cours et nous attendons l'audience" précisent-ils dans un communiqué informel parvenu à France Bleu Provence.

Dans le volet pénal, concernant la mort en 2017 de Djamel, une information judiciaire a été ouverte pour "homicide involontaire". 6 ans après, l'instruction est toujours en cours.