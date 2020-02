Légionellose : pas d'explication valable à la hausse des contaminations en 2018 en Auvergne-Rhone-Alpes

La légionellose est prise très au sérieux par l'Agence Régionale de Santé (ARS) : une infection respiratoire grave, absolument pas contagieuse, mais due à l’absorption d'une eau contaminée par une bactérie, la légionelle. Elle se développe plus facilement chez un public adulte qui présente déjà une pathologie pulmonaire. En 2019, les chiffres ont largement baissé mais les autorités de santé publique tentent toujours de comprendre les raisons qui pourraient expliquer ce pic de 2018.

La météo en cause ?

Amélie Planel est ingénieure au service santé et environnement à l'ARS. Elle explique à France Bleu que l'une des clés est peut-être "la climatologie. C'est en mai-juin qu'il y a eu le plus de cas avec une météo douce et humide. C'est un climat qui va favoriser la survie de la légionelle dans la micro-goutelette d'eau et contaminer plus facilement la population. Quand on a investigué on n'a pas identifié d'autres sources possibles d'exposition dans notre région et donc pas d'autres explications."

Les tours aéro-réfrigérantes incriminées dans le passé. © Maxppp - Christian-Philippe Paris

Moins de contaminations grâce aux cas passés et aux réglementations

Aujourd'hui en matière de légionellose, le risque 0 n'existe pas autour mais les contaminations passées ont permis de mettre en place des procédures pour limiter la diffusion de la bactérie : "il y a eu des années avec un nombre important de légionellose avec des cas groupés. On a déterminé que c'étaient les tours aéro-réfrigérantes qui étaient à l'origine de ces cas. Depuis une réglementation a été mise en place et le nombre de cas de légionellose associés à ces équipements là a baissé. Avec ces réglementations, les exploitants des installations sont plus vigilants, ils les entretiennent mieux. Cela limite le développement des légionelles et l'exposition des personnes"