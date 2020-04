Lempdes : la ville et le CCAS lancent un appel aux dons de sur-blouses

Lempdes, et plus particulièrement son EHPAD, est très touchée par la crise sanitaire actuelle : neuf de ses résidents ont perdu la vie à cause du coronavirus. Les soignants font donc face à une situation critique, et ils ont besoin de plus de moyens de protection.

L'EHPAD a récemment reçu des masques et des blouses de la part de la Chambre Régionale d'Agriculture, mais le personnel soignant, comme tous les intervenants des différentes structures de la ville, ont besoin de sur-blouses (qui protège leur tenue de travail).

Quiconque a la possibilité d'en offrir est invité à contacter l'Ehpad ou la mairie (04 73 83 74 74).