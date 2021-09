Les 100.000 injections du vaccin Pfizer-BioNTech dépassées à Alès

On a dépassé les 100.000 injections du vaccin Pfizer-BioNTech au centre de vaccination d'Alès-la Prairie. Les "100.000 injections ensemble" disent les acteurs de cette lutte anti Covid entamée à Alès Agglo et dans tout le Gard depuis mars dernier. Un centre de vaccination qui a quand même mobilisé plus de 400 personnels avec un rythme de vaccination qui se maintient. Pour autant courant octobre, "on pourrait envisager, avec l'ARS et la préfecture, de réduire l'organisation" explique le docteur Alain Devallez, un de ses responsables.

Pas encore Austerlitz mais la bataille semble à son couchant

100.143 injections exactement administrées (ce mercredi soir) à Alès, ce n'est pas encore Austerlitz, mais disons que la bataille virale semble approcher de son couchant. 8 mois de mobilisation intense. Personnel de l'agglo d'Alès, + de 200, 60 médecins et 150 infirmières et infirmiers. "Nous devions le faire, nous mobiliser" explique Magali. "Nous sommes fiers de notre engagement dans la bataille" reprend Guilhem. Le taux d'incidence sur l'agglo d'Alès et un peu plus de 148/100.00. (Il était il y a un mois et demi à + de 450).

100.000 injections au centre de vaccination d'Alès-la-Prairie (Gard).

Il faut poursuivre l'effort vaccinal, il n'y pas le choix

Encore 800 vaccinations/Jour, le docteur Magali Laurès confirme un élan qui se maintient. "nous avons même été surpris, alors qu'une campagne d'information devait se tenir en direction des collèges et des lycées, beaucoup sont déja vaccinés". Quand on interroge les alésiens sur l'obligation vaccinale faite aux soignants, le débat fait rage. "Je ne suis pas contre le vaccin, mais j'entends les deux partis" explique celui (qui est venu compléter son schéma vaccinal). Cet autre plus âgé "je n'admets pas, ils ont travaillé sans etre protégés au plus fort de la Covid, maintenant on les stigmatise". Aurore, infirmière libérale mobilisée au centre de la prairie a fait son choix.

"Je comprends, mais nous devons nous faire vacciner". Aurore, infirmière libérale.

Trente agents hospitaliers du CHAC suspendus

La direction du centre hospitalier d’Alès Cévennes indique dans un communiqué "la suspension de trente agents, à la suite de la mise en application du règlement au sujet du personnel hospitalier non-vacciné". Des soignants, mais pas seulement. Le Chac précise que 98,3 % de son personnel est vacciné à ce jour, ou a engagé une première injection. Des suspensions qui n'impacteraient pas "le fonctionnement de l'établissement".

Le centre de vaccination d'Alès a dépassé les 100.000 injections. © Radio France - Ludovic Labastrou

Marie-Françoise Lecaillon, préféte du Gard en visite au centre de vaccination. © Radio France - Ludovic Labastrou