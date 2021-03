Les 200 bénévoles de la Protection Civile de Seine-Maritime mobilisés depuis un an dans la crise sanitaire

L'adresse de l'hôtel est confidentielle pour ne pas inquiéter inutilement les clients habituels. L'établissement, situé dans l'agglomération rouennaise, a passé convention avec la Préfecture de la Seine-Maritime pour accueillir les malades et des cas contacts qui ont choisi de s'isoler pour protéger leur famille. "C'est assez compliqué parfois de s'isoler chez soi, parce qu'on n'a pas toujours deux sanitaires, on n'a pas toujours des pièces suffisantes pour s'isoler" explique Quentin Lambert, le secrétaire général de la Protection Civile de Seine-Maritime. Depuis le mois de mai 2020, l'association organise le fonctionnement des deux CTAI du département, Cellules Territoriales d'Appui à l'Isolement. L'une à Rouen, l'autre au Havre depuis décembre 2020. A Rouen, l'hôtel a réservé deux étages, soit 26 chambres, à l'isolement. Mais elles ne sont jamais toutes occupées. En ce moment, ils sont neuf, confinés pour 10 jours, et les bénévoles de l'association veillent à ce qu'ils ne manquent de rien. "Ils sont nourris du matin au soir, isolés avec éventuellement de l'aide aux soins s'il y a besoin et on a un oeil plutôt vigilant sur eux" raconte Quentin. Ce n'est pas la prison, les gens sont volontaires er-t peuvent prendre l'air ou profiter d'une pause cigarette par exemple, mais sans jamais croiser ni le personnel ou les clients de l'hôtel et à l'arrière de l'établissement.

La plateforme téléphonique de la cellule d'appui à l'isolement gère une cinquantaine d'appels par jour.

Les repas sont livrés par un traiteur et réchauffés sur place puis sont à la porte de la chambre, par les bénévoles, qui doivent s'équiper d'un EPI avant de monter, un équipement de protection individuel : charlotte, gants, sur-chaussures, masque, visière et sur-blouse. Depuis un an, 131 personnes ont bénéficié du dispositif dans le département.

La Protection Civile gère aussi la plateforme téléphonique de la Cellule d'Appui à l'isolement. Entre 40 et 50 appels chaque jour, de la part de personnes placées à l'isolement à domicile et qui ont besoin d'aide parfois. Sylvain Saumon, bénévole lui aussi, assure également le suivi des malades ou cas contacts isolés dont la CPAM lui transmet les coordonnées. "Ça peut être de l'aide pour du portage de provisions, du portage de médicaments, de masques de repas, pour que l'isolement à domicile soit le moins désagréable et le moins compliqué possible" explique Sylvain.

Tous les jours on se lève et on sait pourquoi on est est là, on est utile à la population. - Charles, bénévole de la Protection Civile.

Sylvain, Charles, Guillaume et Quentin sont bénévoles depuis parfois plusieurs années. l'un travaille dans le commerce, l'autre dans le bâtiment, un autre animait des soirées avant le coronavirus. Chacun donne plus ou moins de son temps libre pour aider, sans lassitude depuis un an. "On a toujours cette passion qui est là donc tous les jours on se lève on sait pourquoi on est là, et on recommence tous les jours du lundi au dimanche, on est utile pour la population" résume Charles Maurel. En un an, les bénévoles de la Protection Civile de Seine-Maritime ont donné 120 000 heures à la lutte contre le Covid. Ils ont aussi la satisfaction d'ouvrir bientôt une antenne à Bourgtheroulde, la première de la Protection Civile dans l'Eure.

Pour joindre la Cellule d'Appui à l'Isolement en Seine-Maritime, c'est au 02 78 93 04 42.