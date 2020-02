Les 29 février qui ont marqué l'histoire

Ce samedi, c'est le 29 février. Une date qui ne revient que tous les quatre ans et qu'on doit à Jules César. Il l'a créée pour rééquilibrer le calendrier qui était décalé par rapport à l'année solaire. Depuis, cette date du 29 février a aussi été marquée par plusieurs événements historiques.

Ce samedi, c'est le 29 février. Une date, comme chacun sait, qui ne revient que tous les quatre ans. Cette idée d'année bissextile, on la doit à Jules César. Il l'a créée pour rééquilibrer le calendrier qui était décalé par rapport à l'année solaire. Du coup, les Romains ont fait comme les Égyptiens et ils ont ajouté un jour de plus tous les quatre ans. Cette date, le 29 février, a aussi été marquée par plusieurs événements historiques. Le premier d'entre eux, c'est le 29 février 888. Ce jour là, Eudes est élu par ses pairs roi des Francs. Mais c'est le nom de Charlemagne qui règne en même temps que l'histoire a retenu.

Le 29 février 1940, le premier Oscar pour une actrice noire

Bien plus près de nous le 29 février 1940, aux Etats-Unis, les Oscars vivent une vraie révolution avec la première actrice noire oscarisée. Hattie Mc Daniel est récompensée pour son rôle de nounou de Scarlett O'Hara dans "Autant emporte le vent".

Le 29 février 1960 : un drame et un scandale

20 ans plus tard, le 29 février 1960, lui, est synonyme de drame au Maroc. Un énorme tremblement de terre à Agadir tue 15.000 personnes.

Hasard du calendrier, c'est aussi le 29 février 1960 qu'aux Etats-Unis Hugh Hefner le patron du magazine Play Boy fait scandale. Il ouvre son premier club à Chicago avec des serveuses déguisées en bunnies, en lapin.

Autre date historique, cette fois en ex-Yougoslavie. Le 29 février 1996, c'est la fin du siège de Sarajevo après 1.395 jours. Soit quatre ans de siège.

Le 29 février : jour des femmes en Irlande

Et puis, il existe une jolie légende du 29 février venue d'Irlande. Les femmes se plaignant du manque d'initiative des hommes pour les demander en mariage ont obtenu de saint Patrick une exception un jour par an. Tous les 29 février, elles pouvaient demander leur main à ces messieurs. Cette tradition a été respectée tout le Moyen Age avec même des lois pour faire appliquer ce droit.