Yonne : les enfants âgés entre 5 et 11 ans peuvent se faire vacciner à partir du 15 décembre

La vaccination des plus jeunes va commencer dans un peu moins d'une semaine dans l'Yonne.

qLes parents qui ont des enfants entre 5 et 11 ans peuvent cocher deux dates dans leur agenda. Leur progénitures peuvent se faire vacciner, dans l'Yonne, à partir du 15 décembre s'ils sont considérés à risque. Pour les autres, ils pourront avoir une dose à partir du 20 décembre. L'annonce a été faite ce jeudi 9 décembre par le préfet de l'Yonne, Henri Prévost.

Accélération de la vaccination avec plus de doses dans les centres

La préfecture mise sur la vaccination pour éviter que la situation n'empire. La dotation des 18 centre de vaccination de l'Yonne va passer à 21.000 doses à partir de lundi prochain, assure l'Agence Régionale de Santé, alors que cette semaine on était à 14.500 doses. Ce qui change aussi, c'est que dans les cartons, il y a au 3/4 de Moderna qui va approvisionner les centres de vaccination icaunais.

La préfecture préfère miser sur ces mesures et insister sur le rappel des gestes barrières pour éviter que la poussée du COVID continue dans le département. Alors qu'en 10 jours, le taux de contamination a presque doublé. Il est, selon les dernières données de l'Agence Régionale de Santé, de 296 cas pour 100.000 personnes. Les lits des établissements de santé du département continuent de se remplir. IL y a cette semaine 93 personnes hospitalisées à cause du coronavirus, dont 11 en réanimation. Une omntée en flèche puisqu'il y avait 17 personnes un mois auparavant dont 3 en réanimation. Cette augmentation des cas et de la tension hospitalière a poussé l'ARS a activer le plan blanc dès aujourd'hui pour tous les établissements de santé de la région Bourgogne-Franche-Comté.