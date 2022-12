Les accouchements et la chirurgie suspendus à l'hôpital du Bailleul le week-end du 1er janvier

Le service d'urgences du Pôle Santé Sarthe et Loir (PSSL), aussi nommé hôpital du Bailleul, ont fermé toutes les nuits entre le 24 septembre et le 14 octobre, de 20h30 à 8h30.

Du samedi 31 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023, les femmes enceintes ne pourront pas accoucher au Pôle Santé Sarthe et Loir (PSSL) du Bailleul (Sarthe). L'activité de chirurgie est elle aussi temporairement suspendue, indique la direction du deuxième hôpital de la Sarthe dans un communiqué. "Le Pôle Santé Sarthe et Loir se trouve confronté à un problème de continuité et de permanence des soins concernant l’anesthésie", explique ce communiqué.

Des chirurgiens, un gynécologue, un pédiatre, deux sages-femmes et deux infirmier(ères) anesthésistes resteront cependant présents dans les services "afin d’assurer les activités de consultations échographie, suite de couches, les suivis médicaux ainsi que les consultations de chirurgie".

En cas d’urgence, les patients doivent contacter le 15 pour qu'un médecin du Samu "évalue la situation et mobilise les moyens adaptés". Les prévisions d'ouverture et fermeture du services des urgences du PSSL pour ce week-end du 1er janvier 2023 ne sont pas encore connues. Entre le 26 et le 30 décembre, les urgences du Bailleul n'auront été ouvertes que le lundi matin.