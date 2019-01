Les accouchements ne reprendront pas à la maternité de Mayenne avant le 21 janvier, comme prévu

Mayenne, France

La direction du centre hospitalier du Nord Mayenne confirme ce mardi matin dans un communiqué qu'aucun accouchement ne pourra se dérouler à la maternité de l'hôpital de Mayenne avant le 21 janvier, comme prévu, faute de médecins anesthésistes.

"Les dispositions de déport des accouchements sont maintenues. Une équipe demeure présente 24H/24 et continue à assurer les consultations et la préparation à la parentalité", précise la direction. À ce jour, quinze femmes qui devaient accoucher à la maternité de Mayenne ont finalement accouché ailleurs : douze à l'hôpital de Laval, une à Fougères, une à Château-Gontier et une au Mans.

La chirurgie impactée

Concernant le service chirurgie, également concerné par ce manque de médecins anesthésistes, cinq patients admis aux urgences à Mayenne ont finalement été transférés pour une intervention chirurgicale à Laval. La direction précise que "la prise en charge des différents patients s'est déroulée dans de bonnes conditions de qualité et de sécurité des soins".

Cette semaine, l'activité de la chirurgie a repris normalement.

La direction assure que "l'ensemble des équipes fait le maximum pour que l'établissement puisse reprendre au plus tôt son activité complète".

Mobilisation générale samedi à Mayenne

Ce week-end, les personnels de l'hôpital de Mayenne, la CGT, l'association de défense de l'hôpital public Audace 53, et l'association de citoyens contre les déserts médicaux, appellent à une grande manifestation ce samedi à Mayenne, pour la défense de la maternité.