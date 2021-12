Les accouchements reprennent à la maternité de Sarlat à partir du 1er janvier

Les femmes enceintes pourront à nouveau accoucher à la maternité de Sarlat à partir de ce samedi 1er janvier. Après près d'un mois d'arrêt, la maternité reprend toutes ses activités d'obstétrique explique la direction du centre hospitalier de Sarlat dans un communiqué envoyé ce lundi 27 décembre.

Des accouchements déprogrammés à cause du manque de personnel

Depuis le 3 décembre dernier, tous les accouchements ont été déprogrammés à cause d'une pénurie de personnels et notamment en ce qui concerne les sages-femmes. Il faut sept sages-femmes pour que la maternité puisse fonctionner correctement, or quatre d'entre elles étaient en arrêt maladie. Les femmes enceintes qui devaient accoucher en décembre à Sarlat ont été réorientées sur les maternités de Brive, Périgueux ou Bergerac.

"Les mamans n'auront plus d'angoisse pour accoucher"

La présidente du comité de défense de l'hôpital de Sarlat Nicole Marty s'est dite "très soulagée". "Les futures mamans n'auront plus à faire une heure et demi de route. L'hôpital public va pouvoir être réellement proche de ses habitants. Les engagements ont été tenus, et c'est parfait. Merci à eux", a-t-elle tenu à souligner. Le collectif avait lancé une pétition en ligne pour la défense de la maternité, elle a reçu plus de 200 signatures. Cette année, la maternité de Sarlat a approché les 300 naissances.