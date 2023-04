Les accouchements suspendus à la maternité de Guingamp dès le 26 avril

L'ARS Bretagne, l'Agence régionale de santé, annonce la suspension temporaire des accouchements à la maternité de Guingamp à partir du 26 avril. "Il ne s'agit pas d'une fermeture de la maternité", affirme l'organisme dans un communiqué, "L'ensemble des autres activités de la maternité fonctionne normalement."

Plannings incomplets

L'agence évoque des difficultés récurrentes concernant son personnel, et particulièrement ces derniers temps, des effectifs "incomplets" de sages-femmes, gynécologues-obstétriciens et médecins-anesthésistes, malgré "l’appui des centres hospitaliers de Saint-Brieuc, de Lannion, de l’hôpital privé des Côtes d’Armor, des renforts apportés par la réserve sanitaire et l’appel à la solidarité lancé par l’ARS auprès de tous les établissements de santé de la région et auprès des professionnels libéraux".

L'organisme rappelle que la présence des équipes doit être 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, et les plannings prévisionnels "présentent de nombreuses ruptures de la permanence et de la continuité des soins."

Problème de sécurité

Pour l'ARS, ce n'est plus possible : "Ces difficultés compromettent désormais la sécurité des soins qui doit être garantie pour les habitants du territoire et nécessitent de prévenir tout risque de prise en charge."

"Aucune patiente ne sera laissée sans solutions"

Que va-t-il se passer pour les femmes enceintes ? "Aucune patiente ne sera laissée sans solutions", affirme l'ARS, "La sécurité des patientes et des nouveau-nés est la priorité de l’ARS et du centre hospitalier." Chacune doit être accompagnée individuellement dans le cadre d'un échange au téléphone avec une sage-femme de l'hôpital, concernant leur suivi de grossesse, l'accouchement puis le suivi ensuite. Elles pourront ensuite choisir leur lieu d'accouchement, que ce soit l'hôpital de Lannion, celui de Saint-Brieuc ou l'hôpital privé de Plérin voire accoucher dans un "territoire limitrophe." Le numéro d'information est le 02 96 44 56 51.

Suivi de grossesse maintenu

Les activité d'échographie, suivi de grossesse, préparation à la naissance, consultation gynécologique, rééducation du périnée, mais aussi les consultations gynécologiques non liées à une grossesse sont maintenues, tout comme les aides au sevrage tabagique, le conseil conjugal, les consultations de psychologie et les IVG.