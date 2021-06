Les adolescents plus nombreux de jour en jour à se faire vacciner à la polyclinique de Limoges

Depuis le 15 juin, les jeunes de 12 à 17 ans peuvent aussi se faire vacciner contre la Covid-19. S'il faut l'accord des parents c'est souvent avec leur seule motivation que les ados ont décidé de franchir le pas. A la polyclinique de Limoges ils sont de plus en plus nombreux à prendre rendez vous.

"Je vais pouvoir voyager et ça m'ouvrira plus de portes" confie Mathilde, 17 ans après avoir reçu sa première dose de vaccin au centre de vaccination de la polyclinique de Limoges. Son amie Anaïs est du même avis "ça va devenir obligatoire et comme ça on pourra aller au restaurant". Elles font partie de la cinquantaine d'adolescents venue se faire vacciner ce vendredi au centre de vaccination de la polyclinique de Limoges. Ces jeunes âgés de 12 à 17 ans ne peuvent recevoir que le vaccin Pfeizer avec également l'accord des parents mais aussi le leur.

Des jeunes qui compensent la baisse de la vaccination des adultes

En quelques jours le nombre de jeunes venant se faire vacciner augmente et beaucoup de rendez-vous sont pris pour les prochains jours constate t-on à la polyclinique. "Depuis le 15 juin ça va crescendo" explique Pierre-Olivier Chastenet, pharmacien gérant à la polyclinique. Et pour lui c'est une bonne nouvelle qui permet d'éviter de perdre des doses. "On sent qu'il y a un petit essoufflement de la vaccination chez les adultes et donc les créneaux qui se sont libérés sont pris par les enfants qui se sentent partie prenante et volontaires" ajoute t-il.

"C'est une décision d'un commun accord"- Victor le père de deux ados

Beaucoup de jeunes visiblement sont conscients de participer à l'immunité collective et ils en ont souvent discuter en famille. C'est ce qu'explique par exemple Leïla 14 ans. Quant à Victor venu accompagner ses deux filles il explique que "c'est une décision prise d'un commun accord, comme je suis infirmier libéral elles étaient déjà sensibilisées aux bienfaits du vaccin" confie t-il

Quant à cette maman venue elle aussi avec ses deux filles de 13 et 15 ans, il n'y a pas eu d'hésitation. "Elles n'attendaient que cela, elles trouvaient même injuste de ne pas pouvoir se faire vacciner avant à cause de leurs études" explique t-elle.