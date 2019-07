Déserts médicaux : les aides à l'installation des médecins vont être étendues en Normandie

Normandie, France

Afin d'inciter les médecins généralistes libéraux à s'installer et à exercer dans les territoires les plus fragiles, l'Agence régionale de santé de Normandie a arrêté, le jeudi 4 juillet 2019, le nouveau zonage médecin (voir la carte en format PDF plus bas). Cette cartographie fait désormais référence pour l'attribution des aides favorisant l'exercice des médecins généralistes qui peuvent ainsi facilement identifier les zones où ils sont le plus attendus et où ils peuvent bénéficier d'un accompagnement financier renforcé.

43% des Normands concernés

Avec ce nouveau zonage, l'ARS Normandie entend réaffirmer sa volonté d'augmenter "de façon significative le nombre de territoires pouvant bénéficier des aides à l'exercice et à l'installation". Désormais ce sont 43 % des Normands qui vivent dans une zone éligible aux aides (+20 points par rapport à la cartographie précédente) . 97 % des habitants de l'Orne; 69 % des Eurois ; 55 % des Manchois , 27% en Seine-Maritime et 19% dans le Calvados.

Depuis 2017, en Normandie, 332 médecins ont bénéficié d’aides à l’installation et au maintien. Avec ce nouveau zonage, ce sont 85 territoires, auxquels s’ajoutent pour la 1ère fois l’ensemble des Quartiers prioritaires de la ville (QPV), qui bénéficient d’aides pour accompagner et soutenir les médecins libéraux.

Le produit d'une vaste concertation

Le nouveau zonage a été élaboré avec les acteurs concernés, et notamment avec l’Union régionale des médecins libéraux (URML) , les conseils départementaux de l’ordre des médecins et l’Assurance maladie. Tout au long du mois de juin, cette révision a fait l’objet d’une concertation étroite avec les élus, les collectivités territoriales et les sept Conseils territoriaux de santé. Après avis favorable de la Conférence régionale de santé et de l’autonomie (CRSA), Christine Gardel, Directrice générale de l’ARS Normandie, a arrêté ce nouveau zonage médecin. Cette concertation , indique l'ARS, "va se poursuivre au travers d’échanges réguliers entre l’Agence Régionale de Santé et la profession pour piloter et animer ce zonage, en lien avec les élus".