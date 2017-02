Les allergies au cyprès arrivent plus tôt que prévu dans l'Hérault

C'est la conséquence du beau temps et des températures printanières qui règnent dans l'Hérault : les allergies aux cyprès explosent depuis une semaine.

Plus de 20 degrés enregistrés en milieu de semaine dans l'Hérault, un soleil éclatant : il n'en fallait pas plus pour que les pollens de cyprès fassent leur apparition dans l'air avec une dizaine de jours d'avance sur le calendrier prévu.

" C'est une allergie spécifique du pourtour méditerranéen. Une allergie très violente. La particularité du pollen du cyprès, c'est qu'il peut induire des allergies chez les personnes qui n'ont aucune prédisposition allergique"

Florence Trébuchon est médecin allergologue Partager le son sur : Copier

Des éternuements, le nez qui coule et les yeux qui piquent

On peut souvent confondre une allergie au cyprès avec un rhume banal. Sauf qu'il dure plus longtemps et qu'on n'a pas de fièvre. Il s'accompagne d'éternuements, d'yeux et de gorge qui démangent et parfois de toux. En cas de doute, il faut consulter son médecin qui vous donnera les traitements nécessaires.

" C'est uniquement s'il pleut que les pollens de cyprès seront moins nombreux. Mais la saison est lancée et les allergiques en ont jusqu'en ... septembre."

"Les allergiques en ont pour 8 mois ! " Partager le son sur : Copier

Pour connaître le risque d'allergie dans le département de l'Hérault, le site internet du Reseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA)