Les allergies sont de retour en Drôme-Ardèche

Votre nez vous gratte peut-être ou vous avez des yeux un peu irrités. Avec la fin de l'hiver, les premiers pollens commencent à virevolter dans l'air. Ce sont les pollens des aulnes et surtout des cyprès.

Les très nombreux cyprès en Drôme-Ardèche provoquent de fortes allergies

Ce sont les cyprès bleus et les cyprès de Provence qui provoquent les plus fortes allergies. Ils ont été massivement planté il y a quelques années pour faire des haies. C'est le cas dans la vallée du Rhône où ces arbres très hauts permettent de casser l'effet du mistral. Ces arbres très nombreux entrainent une très forte concentration de pollen dans l'air.

Les aulnes aussi provoquent des allergies

Les aulnes sont nombreux au bord des rivières en Drôme-Ardèche (ici au bord de l'Auzon) © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Les aulnes aussi provoquent des allergies et c'est en ce moment. Les aulnes n'ont pas encore de feuilles mais des centaines de chatons qui pendent à leurs branches et qui provoquent des symptômes allergiques.

Une population de plus en plus sensible aux allergies

Il y avait 1% de personne allergique à la fin du XIXème siècle. On estime qu'elles sont 30% aujourd'hui et on sait que ce chiffre va s'aggraver explique le docteur Sébastien Bernier, allergologue à Guilherand-Granges. En Drôme-Ardèche plus d'un tiers des habitants souffre d'allergies. Alors pourquoi est-on plus sensible ? Il semblerait que notre système immunitaire soit en cause. Il avait l'habitude de se défendre contre les microbes : nous sommes en contact avec beaucoup moins de microbes et notre système se retourne contre les pollens par exemple et provoquent les réactions que l'on connaît, plus ou moins graves. Il y aussi la pollution qui peut fragiliser notre système respiratoire.