Gastro-entérite : les Alpes-Maritimes, département le plus touché de PACA

L'épidémie de gastro-entérite frappe la Côte d'Azur en ce début 2020. Selon le réseau Sentinelles, on compte près de 300 cas pour 100.000 habitants dans les Alpes-Maritimes. C'est le département le plus touché de la région.

Alpes-Maritimes, France

Les mains en l'air ! Ne touchez plus portes et poignées et lavez vous régulièrement les mains si vous souhaitez éviter la gastro-entérite ! Le virus vient de dépasser le seuil épidémique dans les Alpes-Maritimes, département est le plus touché de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec plus de 300 cas pour 100.000 habitants selon le réseau Sentinelles. Notamment chez les enfants, victimes les plus exposées.

"Le virus est particulièrement violent cette année avec des symptômes qui se développent très rapidement et des bébés qui arrivent secs, comme on dit dans notre jargon, c'est à dire complètement déshydratés." (Dr Haas, chef du service pédiatrie de Lenval à Nice)

Le reportage aux urgences de Lenval à Nice Copier

Un virus particulièrement contagieux, et ce, du fait de la météo particulière de ce début 2020 sur la Côte d'Azur : "Avec l'alternance de températures chaudes et froides, le virus se propage plus facilement" explique le docteur Haas. Le service des urgences pédiatriques de Lenval recense chaque jour, 30 nouveaux cas de bébés qui présentent les symptômes d'une gastro.

Heureusement, si le virus est foudroyant, il passe aussi plus rapidement. Comptez quelques heures à un ou deux jours pour ne plus subir de symptômes.

La carte du réseau sentinelles

Quels symptômes ?

Voici les différents symptômes d'une gastro-entérite :

Diarrhée

Fièvre

Nausées ou vomissements

Douleurs abdominales modérées

Fatigue

Que faire pour guérir vite ?

Il faut en réalité de la patience, car la gastro ne se guérit pas. On atténue simplement les symptômes comme la fièvre par du paracétamol. Il faut aussi bien s'hydrater, éviter de solliciter son système digestif.

Que faire pour ne pas attraper la gastro-entérite ?

Il faut être vigilant. Voici les conseils des médecins :

1) Lavez-vous les mains fréquemment et en particulier :

Avant de préparer le repas

Avant de manger

Après être allé aux toilettes

Après un contact avec une personne malade

2) Éliminez toutes les sources de contamination. Cela passe par :