Les Alpes-Maritimes enregistrent une baisse des contaminations au VIH moins importante depuis le Covid

Le Sidaction les 24, 25 et 26 mars 2023 (photo d'illustration)

En 1994 naissait le Sidaction, une opération caritative vouée à lutter contre le VIH en appelant aux dons. Ce vendredi et jusqu'à dimanche, c'est la 30e édition. Mais cette dernière n'a plus rien à voir avec les années 90'. Le VIH est désormais plus connu, mieux maîtrisé même si dans le monde 38 millions de personnes vivent encore au quotidien avec la maladie; 170.000 en France.

ⓘ Publicité

Et même si les chiffres de progression du VIH stagnent depuis cinq ans, les organisateurs du Sidaction 2023 ont choisi un slogan positif :"On n'a jamais été aussi proche de jouir d'un avenir sans sida". Toutefois, derrière cet optimiste, se cache depuis cinq ans une relative stagnation, ressentie également dans les Alpes-Maritimes. En 2021, par exemple, il y a eu 65 nouveaux malades, à peu prés le même chiffre qu'en 2020 ou 2019. Ce qui est toutefois bien meilleur qu'il y a 10 ans, quand la Côte d'Azur était la très très mauvaise élève française.

Que s'est-il passé pour que ce changement s'opère.

Entre 2015 et 2018, les Alpes-Maritimes ont vu baisser le taux de contamination de 40% alors qu'en France, il baissait 16%. Des résultats exceptionnels parce qu'à l'époque, la Côte d'Azur devient un territoire pilote pour la PrEP ; ce fameux préservatif chimique, pilule que vous prenez en prévention de rapports sexuels. La PrEP a alors été largement distribuée grâce à une prescription rendue possible même chez les médecins généralistes.

Cette action a tout de suite eu de l'effet sur le nombre de contaminations. Mais depuis, il y a eu le Covid. Le nombre de tests de dépistages a ainsi chuté et par conséquent le nombre de prise de PrEP. En 2023, les associations de lutte contre le Sida, veulent relancer la communication autour de toutes ces solutions qui font du VIH une maladie un tout petit peu moins dangereuse.