Les Alpes-Maritimes placés en vigilance jaune aux orages et pluie-inondation

Les Alpes-Maritimes en vigilance jaune aux orages et pluie-inondation

Les Alpes-Maritimes placés en alerte jaune aux orages et pluie-inondation. Ce jeudi, en début d'après-midi et jusqu'à minuit, des averses parfois orageuses remonteront de la mer. Les pluies gagneront en intensité au fil des heures, notamment sur le littoral de la Côte d'Azur, particulièrement exposé aux orages.

ⓘ Publicité

Jusqu'à 100 millimètres de pluie attendus localement

Selon Météo France, il pourrait tomber entre 50 et 80 millimètres de pluie, jusqu'à 100 millimètres de manière très localisée. Ces averses orageuses perdront en intensité dans la soirée et s'évacueront par l'est en seconde partie de nuit.