Doubs : les ambulances privées en première ligne face à l'épidémie de Covid-19

Au lendemain des annonces du président de la République pour endiguer l'épidémie, le coronavirus continue de se propager dans le Nord Franche-Comté. Pour transporter les cas suspects de COVID 19, le SAMU mandate des ambulances privées. Ces opérations, risquées et chronophages, se font de plus en plus fréquentes et font craindre aux entreprises d'ambulances un manque de personnel et de protections.

Dans le nord du Doubs et le Territoire de Belfort, les ambulances Jussieu font partie des véhicules mobilisés. Les salariés y sont équipés pour éviter une contamination et les cabines sont désinfectées systématiquement après chaque intervention. Jean-Jacques Hézard, le gérant, redoute que les équipements indispensables pour transporter des malades contagieux manquent: "On rencontre des problématiques de réapprovisionnement, pas nécessairement que pour les masques chirurgicaux, puisqu'ils sont fournis aujourd'hui sur la dotation de l’État, réquisitionné. Mais on va se retrouver dans quelques temps en rupture de stock pour les surchausses et les lunettes de protection" détaille l'ambulancier.

On ne pourra pas envoyer nos salariés sans protection, c'est pas possible !"

A terme, les ambulances privées seraient dans l'incapacité de prendre en charge de nouveaux patients: "Il est vrai que le risque de l'approvisionnement peut nous amener à avoir des interventions non suivies car on ne pourra pas envoyer nos salariés sans moyens de protection individuelle, ça c'est pas possible !", affirme-t-il.

Toutefois, les professionnels misent sur l'aide de l'état: "Je pense que les autorités de tutelle ont pris conscience de cette problématique et nous enverront des conditionnements spécifiques pour que nous puissions assurer ces missions de service public".

Le risque d'un manque d'ambulanciers

Au delà du matériel de protection, Jean-Jacques Hézard pointe le risque d'une pénurie de personnel: "Aujourd'hui, en cas d'épidémie où nos salariés seraient contaminés, par un patient ou dans leur vie privée, on risque d'avoir une pénurie cette semaine, alerte-t-il. Ce n'est pas le cas pour l'instant, mais ça peut arriver. C'est un risque."

A ce jour, les ambulances Jussieu ont transporté plus de 80 personnes suspectées d'être malades vers l'hôpital médian. Le rythme s'accélère: à partir d'aujourd'hui, la société effectue entre 5 et 6 interventions tous les jours.