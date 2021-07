Les ambulanciers des hôpitaux d'Orange et d'Avignon sont en grève illimitée depuis une dizaine de jours. Ils ont rejoint un mouvement national pour demander une revalorisation de leur métier.

Les ambulanciers des hôpitaux d'Orange et d'Avignon en grève illimitée

Les ambulanciers des hôpitaux d'Avignon et d'Orange demandent une revalorisation de leur métier

Ils ont commencé une grève illimitée il y a une dizaine de jours. Les ambulanciers des hôpitaux d'Orange et d'Avignon ont rejoint un mouvement national pour demander une revalorisation de leur métier. Ils en ont marre d'être considérés comme de simples conducteurs de véhicule.

Un passage en catégorie B comme les aides-soignants

Les ambulanciers veulent obtenir leur passage en catégorie B, un statut identique à celui des aides soignants. "Ils sont aujourd'hui en catégorie C, ce qui équivaut à une catégorie d'ouvriers. Le passage en catégorie identique aux soignants impliquerait aussi une revalorisation salariale", explique Bruno Garcia, le secrétaire général adjoint FO à l'hôpital d'Orange. Les ambulanciers ont mis leurs brassards de grévistes mais ils assurent la continuité de leur service.

"Il manque dix postes d'infirmières. Et ce n'est pas mieux du côté des médecins aux urgences, on a besoin de vacations"

A Force ouvrière, cette grève illimitée des ambulanciers est aussi symptomatique de l'ambiance générale à l'hôpital public. L'annonce des sanctions pour les soignants qui ne seront pas vaccinés au 15 septembre en a rajouté une couche. Bruno Garcia, le secrétaire général adjoint FO, est particulièrement inquiet de la pénurie de soignants à l'hôpital d'Orange : "Il manque dix postes d'infirmières. Et ce n'est pas mieux du côté des médecins aux urgences. On a besoin de toutes les bonnes volontés, on lance un appel aussi aux médecins de ville pour faire des vacations."

Comme d'autres professionnels de santé, les ambulanciers se sentent oubliés des négociations du Ségur. Aujourd'hui, c'est le plus bas salaire de la fonction publique hospitalière selon FO.