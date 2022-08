Les anciennes urgences de l'hôpital de Riom détruites pour laisser place au nouveau bâtiment

La pince de démolition s'attaque, lundi 1er août, à la façade de l'ancien bâtiment des urgences de l'hôpital de Riom. Les débris de murs, de fenêtres et de toit s'entassent à côté. Avant de construire les nouvelles urgences et le nouvel accueil, il faut faire de la place. Une nouvelle phase du chantier commence. Un tiers de la nouvelle structure est déjà sortie de terre. "On réalisera le deuxième tiers des urgences et sa troisième et dernière partie et, pour terminer, on recréera notre accueil général de l'établissement avec l'ensemble des fonctionnalités, bureau des admissions et standard", explique Nicolas Chabrerie, ingénieur en chef du centre hospitalier Guy-Thomas de Riom.

Un chantier à près de 9 millions d'euros

Les nouveaux locaux seront plus grands et plus modernes que les anciens. "Quand on a des brancards qui sont empilés dans un couloir étroit, ce n'est pas bien pour les patients et le respect de leur dignité, mais aussi pour les soignants qui sont obligés de se contorsionner pour arriver à faire tous les gestes", précise Sophie Lemeux, directrice adjointe de l'hôpital. Le personnel sera donc dans de meilleures conditions pour prendre en charge les patients.

Les anciennes urgences de l'hôpital de Riom peu à peu transformées en tat de gravats, lundi 1er août. © Radio France - Clémentine Sabrié

L'ensemble du chantier coûte 8,9 millions d'euros, dont 1,2 millions d'euros sont pris en charge par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Ces travaux vont également permettre de "mettre au sec" les installations électriques de l'accueil et des urgences. "En l'état actuel des choses, si on a une crue de l'Ambène [la rivirère, ndlr.] qui longe l'hôpital, trois quarts d'heure après on n'a plus d'électricité dans tout l'établissement", estime Sophie Lemeux. Lors des orages du mois de juin, la rivière avait failli déborder et atteindre l'établissement. Pour le centre hospitalier de Riom et sa directrice adjointe, c'est une véritable "épée de Damoclès". Une menace qui devrait disparaître avec les nouveaux locaux. Leur inauguration était initialement prévue en juillet 2023. Elle devrait être repoussée à l'automne 2023 à cause des pénuries de matériaux qui ralentissent le chantier.