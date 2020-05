La téléconsultation s'étend aux soins vétérinaires pour les animaux malades

Envisagée depuis plusieurs années, l'autorisation de la téléconsultation vétérinaire a été accélérée par la crise du coronavirus. Selon un décret du ministère de l’agriculture et de l’alimentation, paru ce mercredi au Journal officiel, les vétérinaires sont désormais autorisés "à réaliser des consultations à distance et à recourir à des expertises via des outils numériques". Il s'agit pour le moment d'une expérimentation de 18 mois.

Contrairement à la médecine humaine, la médecine vétérinaire ne disposait pas, jusqu’à présent ,du cadre réglementaire approprié. Avec ce dispositif, les praticiens situés notamment en zone rurale pourront suivre des animaux en évitant certains déplacements.

Comme l'explique à l'AFP Jacques Guérin, président du conseil national de l'ordre des vétérinaires, des soins de suivi pourront être réalisés à distance, pour les animaux de compagnie, comme les animaux d'élevage, à la différence des actes urgents et des soins directs sur l'animal.

Le Conseil national de l’ordre vétérinaire est chargé du suivi de cette expérimentation. Un rapport d’évaluation sera remis fin 2021.