Les années-lumière : vers l'infini et au-delà

On entend parler d'année-lumière sans vraiment connaître cette unité de mesure. Heureusement, avec notre astrophysicienne, vous allez tout comprendre.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec reçoit l'astrophysicienne Françoise Combes pour une discussion vertigineuse. Préparez votre sac à dos, on voyage de galaxies en galaxies dans l'infiniment grand et le vide sidéral.

La notion d'année-lumière

Commençons par une évidence : le système solaire est l'ensemble des planètes et des corps célestes qui tournent autour du Soleil.

Ce système solaire n'est lui-même qu'une minuscule partie d'un ensemble plus grand, une galaxie qu'on appelle la Voie Lactée. Notre système solaire est situé à 27 000 années-lumière du centre de cette galaxie.

En clair, cela signifie qu'il faudrait voyager pendant 27 000 ans à la vitesse de 300 000 kilomètres par seconde sans interruption pour aller de la Terre au centre de la Voie Lactée. En comparaison, quand on voyage à la vitesse de la lumière, il faut une seconde pour aller de la Terre à la Lune et une minute pour aller de la Terre au Soleil.

La notion d'année-lumière a d'ailleurs été inventée pour rendre plus explicites les distances spatiales. Une année-lumière correspond à 9 461 milliards de kilomètres. Avouez qu'on préfère tout raisonner en années-lumière qu'en distance car "1+1" est plus simple à résoudre que "9 461 000 000 000 + 9 461 000 000 000".

Vers l'infini (et au-delà)

La distance de la Terre au Soleil est donc de l'ordre de la minute-lumière, une minute à la vitesse de la lumière. Notre système solaire est beaucoup plus grand car sa longueur est de l'ordre de l'heure-lumière. L'étoile la plus proche de nous est à quelques années-lumière. Quant à notre galaxie, on estime sa taille à plus de 100 000 années-lumière.

Il faut donc voyager pendant 100 000 ans à la vitesse de 300 000 km/s pour envisager quitter notre galaxie.

Et encore, quitter la galaxie n'est que le début du voyage...

Nos plus proches voisins

Si on reste dans notre galaxie, la Voie Lactée, notre voisin le plus proche est le système planétaire centré autour de l'étoile Proxima du Centaure. Cette étoile est la plus proche de la Terre, si on ne compte pas le soleil. Ce système possèderait une planète réunissant les conditions pour que l'eau y reste liquide. Pour les scientifiques, c'est ce qu'on appelle une planète habitable.

Un peu de patience pour ceux qui voudraient s'y rendre car c'est un voyage de plus de 4 240 années-lumière qui nous sépare de cette planète.

L'astrophysicienne Françoise Combes ajoute quelques chiffres vertigineux. Les scientifiques ont, selon elle, déjà pu identifier plus de quatre mille planètes gravitant autour des étoiles les plus proches de nous. Ce n'est que le début de notre analyse de l'Espace car l'hypothèse la plus probable est qu'il y a plusieurs planètes autour de chaque étoile.

Si vous arrivez à compter le nombre d'étoiles, vous aurez une idée du nombre de planètes qui peuvent exister.