Les anti-passe sanitaire de Dordogne en route vers le Mont-Valérien

Après 40 jours de grève de la faim, Adélaïde Jorand a choisi de poursuivre la lutte contre l'obligation du passe sanitaire sous une autre forme. Cette orthophoniste laisse la tente du parvis de la cathédrale Saint Front à un autre opposant qui entame à son tour une grève de la faim, et part pour cette "marche du réveil". Plusieurs groupes venus de toute la France vont converger vers le Mont Valérien. Les périgourdins feront des étapes à Limoges, Poitiers, La-Roche-sur-Yon, Nantes, Le-Mans et Chartres avant d'arriver à Suresnes et de rejoindre le Mémorial des Combattants. ( Plus d'un millier d'otages et de résistants y ont été exécutés de 1941 à 1944, pendant l'occupation allemande).

Adélaïde Jorand participe à la " marche du réveil" après 40 jours de grève de la faim © Radio France - Valérie Déjean

Pour l'orthophoniste qui ne travaille plus à l'hôpital de Périgueux depuis le 15 septembre, faute de passe sanitaire, il s'agit là de réveiller les consciences et de marquer la résistance des anti-passes à la politique gouvernementale qualifiée "d'absurde et d'incohérente" dans la gestion de la crise sanitaire.

29 salariés suspendus en Dordogne

Depuis la mise en œuvre de l'obligation vaccinale pour les soignants ou agents de l'hôpital, une trentaine de personnes ont été suspendues en Dordogne. Cela concerne dix-neuf salariés (sur 2800) au centre hospitalier de Périgueux, six à Sarlat et quatre à l'hôpital de Domme. ( personne à Bergerac ou au centre de Lanmary) .

280 personnes ont défilé dans les rues de Périgueux samedi matin contre le passe sanitaire. Ils étaient 60 à Bergerac.