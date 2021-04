Les appels au numéro vert covid du ministère de la santé arrivent chez Sitel près de La Rochelle

Rien ne les distingue des autres. Ils ont un casque sur la tête, répondent au téléphone derrière leur écran, mais ils forment un groupe particulier chez Sitel à Périgny, la cellule Covid. La plateforme téléphonique réceptionne depuis le mois de février 2020, une partie des appels au numéro vert Covid créé pour informer les français par le ministère de la Santé. "On vient en renfort du site Sitel de Romainville en Seine Saint Denis" explique Agnès Massé, qui supervise la cellule Covid. 75 téléconseillers (sur 250 en moyenne sur toute la France) répondent aux appels, mais ils peuvent être plus nombreux si l'actualité le nécessite.

Beaucoup de questions autour de l'attestation dérogatoire de déplacement

En ce moment, la cellule Covid répond à 6 000 appels par jour en moyenne. Le volume reste important : le record est de 8 000 appels, en octobre au moment de l'annonce du deuxième confinement. "On a beaucoup d'appel pour les attestations dérogatoire de déplacement" raconte Emeline, une jeune femme de 23 ans, embauchée il y a un mois en CDD. "Des personnes qui ont acheté des voitures dans un autre département, et qui en ont besoin pour aller travailler veulent savoir si elles peuvent aller la chercher". Les appels concernent aussi les déménagements, ou les voyages.

Il y a beaucoup de question auxquels on ne peut pas répondre sur la vaccination - Emeline, téléconseillère

L'autre sujet qui suscite beaucoup d'appels, c'est la vaccination bien sûr ! Emeline reconnait qu'elle n'a pas réponse à tout. "Il y a beaucoup de questions qui concernent des pathologies particulières, par rapport à la composition des vaccins, on ne peut pas aller sur ce terrain là" dit-elle. La disponibilité des vaccins et la difficulté à prendre des rendez-vous fournissent un gros contingent d'appels. "Il y a des bugs sur l'application Doctolib, et certaines personnes recherchent des créneaux depuis des mois" raconte Emeline. Que répondre à ça ? "On leur dit de patienter, de se connecter le plus souvent possible, de se rapprocher des centres ou se déplacer".

Emeline répond aux appels - Sitel

Les personnes qui appellent restent en général courtoises. "On a bien sûr des critiques envers le gouvernement, mais le plus compliqué à gérer c'est lorsque des personnes nous prennent à parti" dit Emeline. Mais elle assure que ces appels sont vraiment très peu nombreux. En cas de difficulté, les téléconseiller peuvent appeler leur superviseur à la rescousse. Et quand la personne qui appelle semble dans la détresse, ou émet des pensées suicidaires, les téléconseillers peuvent basculer l'appel sur une ligne d'urgence spécialisée de la Croix Rouge ou SOS amitié.

Chaque intervention du Président Macron, fait grimper le nombre d'appel au numéro vert

Des pics d'appels suivent chaque intervention du président Macron, ou du ministre de la Santé. Ce sera sans doute le cas début mai, pour le futur déconfinement, la cellule Covid de Sitel s'y prépare. "On a des prévisions d'appel pour chaque allocution, et un vivier de conseillers qui sont prêts à intervenir : des CDD, des CDI ou des intérimaires". Sitel a mis au point une formation en 2 jours, "avec des formateurs qui sont vraiment très pointus sur le sujet" insiste Agnès Massé. Chaque nouveau téléconseiller est ensuite accompagné sur site "pour qu'il ne soit pas perdu lors de ses réponses".

Emeline, embauchée il y a un mois confirme la qualité des conditions de travail : "on est bien formé, on a les ressources nécessaire dit-elle. Si on a besoin de temps, après un appel difficile, nous laisse du temps". Les appels ne sont pas minutés, et L'ambiance sur le plateau joue un rôle important : "on rigole avec nos supérieurs, on débriefe, on destresse". Emeline confie se sentir bien quand elle quitte son travail. La preuve, elle vient de resigner un CDD pour une durée d'un mois.