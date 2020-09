Les appels téléphoniques en augmentation pour la brigade sanitaire du Bas-Rhin

Les téléphones sonnent de plus en plus pour la brigade sanitaire du Bas-Rhin. La trentaine de conseillers est passé de 30 appels quotidiens lors du lancement du dispositif en mai dernier à 70 ces dernières semaines. Avec à chaque fois la même mission : rompre les chaînes de transmission du coronavirus.

De plus en plus de cas contacts

Depuis ces dernières semaines, la brigade sanitaire du Bas-Rhin a remarqué une recrudescence du nombre d'appels, donc de contaminés au coronavirus et de cas contacts. "Le rythme s’accélère, on était en moyenne à deux personnes contacts par patient contaminé au début, on en est à 3,2 maintenant", compare Aurélie Alouane, responsable de la brigade sanitaire du Bas-Rhin. L'augmentation des tests PCR explique également cette hausse d'appel.

Contacter le patient zéro et retracer les cas contacts

Une fois qu'un patient est diagnostiqué positif au coronavirus, ses coordonnées sont transmises à la brigade sanitaire par son médecin. Là, Jérémy Kessler, l'un des trente conseillers a quatre heures pour joindre la personne : "On lui explique pourquoi on l'appelle et ensuite on récupère ses cas contacts, et on va les appeler aussi."

Un cas contact, ce n'est pas la personne que vous croisez dans la rue" - Aurélie Alouane, responsable de la brigade sanitaire du Bas-Rhin

La conversation dure une trentaine de minute. Une série de questions est posée pour identifier les fameux cas contacts. En moyenne trois personnes ressortent de l'entretien à travers des critères déterminants. "S'il a été en contact avec lui dans un endroit clos pendant 15 minutes, sans équipement", décrit Aurélie Alouane avant d'ajouter : "un cas contact, ce n'est pas la personne que vous croisez dans la rue." Généralement, les cas contacts font parties du cercle familiale, amicale ou professionnel.

Si la chaîne de contamination dépasse les 10 personnes, elle est considérée comme un "cluster", un foyer de contamination. L'Agence Régionale de Santé prend alors le relais. Le dispositif des brigades sanitaires est national. Lorsqu'un cas contact se situe en dehors du Bas-Rhin, c'est la brigade sanitaire située dans le département où il se trouve qui doit s'en charger. Pour le moment, même si le nombre d'appel est en augmentation, la situation n'est pas encore critique rassure la brigade sanitaire du Bas-Rhin.