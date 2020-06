"Les applaudissements ne suffisent pas" : les soignants se mobilisent de nouveau ce jeudi en Mayenne

Sauver l'hôpital public. Les soignants mayennais se mobilisent ce jeudi devant les hôpitaux de Laval et de Mayenne. Cela faisait plusieurs mois que cela n'était plus arrivé, la pandémie de Covid-19 est passée par là et le personnel hospitalier n'a pas eu une minute de répit.

Cette lutte acharnée pour sauver des vies n'a pas fait oublier leurs revendications. Elle les a mises en lumière encore un peu plus. Manque de moyens humains, matériels, financiers, suppression de lits, de services. Cela fait un an qu'ils dénoncent des conditions de travail qui se dégradent, un mouvement de grève sans précédent aux urgences.

Il a fallu le Covid-19 pour que la population se rende compte de l'importance de la santé, des soignants"

Le gouvernement vient de lancer un "Ségur de la Santé" pour tenter de répondre à cette colère. Mais ces grandes concertations débouchent trop souvent sur des mesurettes déplore Pascal Grandet, le président d'Audace 53, l'association mayennaise de défense de l'hôpital public : "on est habitué et ça ne donne pas toujours les effets escomptés. Il faut un changement radical dans le financement, dans le recrutement, dans la revalorisation salariale, dans la gouvernance. Ils ont défilé dans la rue et rien n'a bougé en un an. Il faut se saisir de cette occasion pour dire aux gens que les soignants n'y arriveront pas tout seuls. Ils doivent se faire entendre, en descendant aussi dans la rue ou sous d'autres formes. Il ne faut rien lâcher".

A Laval et à Mayenne, les soignants appellent la population à les rejoindre. Les applaudissements ne suffisent plus, les médailles c'est bien pour la déco. "Vous étiez tous à vos balcons à applaudir, nous avons besoin de vous maintenant !!!" lance une infirmière sur la page Facebook de France Bleu Mayenne.