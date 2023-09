Les Apple Stores français en grève pour le lancement de l'Iphone 15

Coup dur pour Apple au moment du lancement du nouvel Iphone 15 : les vingt Apple Stores français seront en grève ce vendredi et ce samedi, dans le cadre d'un mouvement de lutte pour des revalorisations de salaires, selon une information du journal Libération confirmée ce mercredi par de nos confrères de franceinfo auprès d'Albin Voulfow, délégué national CFDT Apple.

Une grève protéiforme

D'après plusieurs sources syndicales, cette grève prendra plusieurs formes : du débrayage durant une heure jusqu'à la grève sur les deux jours en passant par une manifestation parisienne place de l'Opéra ce vendredi, à quelques pas d'une boutique Apple.

Les discussions sur les salaires entre la direction et les délégués syndicaux sont dans l'impasse. La CGT, l'Unsa, la CFDT et Cidre-CFTC, qui composent cette intersyndicale, demandent une augmentation de 7 %, tandis que la direction propose une augmentation de 4,5 % et un euro en plus sur le ticket restaurant.

"Pouvoir vivre dignement dans l'entreprise la plus riche du monde"

Le moment n'est évidemment pas choisi au hasard : "Il y a un seul événement qui est super important pour Apple, c'est la sortie d'un nouvel Iphone", explique à franceinfo Renaud Chateauroux, délégué national CFDT au sein de l'entreprise. "C'est pour montrer à quel point nous sommes sérieux dans ce mouvement".

"Quand je vais vendre un Iphone 15 pro max d'une capacité d'un téra, c'est mon salaire", explique-t-il. "Nous sommes juste en train de demander à pouvoir vivre dignement en tant qu'employés dans l'entreprise la plus riche du monde".

"Apple a des grandes ambitions pour sauver le monde et sauver les clients avec l'Apple Watch, mais il faudrait qu'elle fasse la même chose pour la politique sociale de ses employés au sein de l'Apple Store", souligne Albin Voulfow.