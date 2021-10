"Les Ardéchois ne sont pas suffisamment vaccinés" pour le préfet Thierry Devimeux

Les dernières données indiquent que le taux d'incidence en Ardèche se situe ce lundi matin à 51,7 cas sur 100 000 habitants, selon CovidTracker. Un chiffre loin d'être catastrophique, mais qui reste au-dessus du seuil d'alerte fixé à 50.

Pour que l'Ardèche ne soit plus classée parmi les 20 départements dans lesquels le virus circule le plus, elle doit présenter un taux d'incidence inférieur à 50 cas pour 100 000 habitants, pendant cinq jours consécutifs. Dans la Drôme, les enfants peuvent poser les masques dans les écoles ce lundi. Pas encore en Ardèche.

Pour le préfet Thierry Devimeux, le virus circule parce que la vaccination reste insuffisante

En Ardèche, "un trentenaire sur quatre n'est pas vacciné" avance l'Agence régionale de santé. Si on regarde le nombre de vaccinés, on est toujours à environ 6 points en dessous de la moyenne nationale. Et même au-delà de 8 points chez les 25 / 55 ans, "les personnes qui travaillent, qui vont au restaurant, qui rencontrent des gens" insiste Thierry Devimeux. Il exhorte les Ardéchois à se faire vacciner. Il indique d'ailleurs que les cinq grands centres du département restent ouverts dans ce but.

C'est de l'égoïsme. Ceux qui parlent de défendre leur liberté parlent de liberté individuelle, pas de liberté collective

Pour accentuer la pression, le préfet de l'Ardèche annonce une multiplication des contrôles sur le terrain, tant pour veiller au port du masque sur les marchés notamment que pour vérifier les pass sanitaires dans les bars et les restaurants. "L'application des gestes barrière est très importante pour faire en sorte que le virus circule le moins possible. L'idée est de rappeler aux gens ce message, par le biais de l'uniforme, par la présence des forces de l'ordre sur le terrain" assume-t-il.

Aujourd'hui en Ardèche, le virus circule. Notre taux d'incidence plutôt élevé le montre. Il faut donc que nous mettions tout en oeuvre collectivement pour que le virus soit freiné dans sa propagation