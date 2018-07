La caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne a versé 6% d'indemnités journalières en plus en 2017 par rapport à 2016. Plus d'arrêts de travail, liés notamment au vieillissement de la population, et à l'allongement de la durée d'activité.

Les arrêts de travail ont augmenté dans l'Yonne l'an dernier. Au total 61,4 millions d'indemnités journalières ont été versées en 2017, c'est 6,1% de plus qu'en 2016, contre 5,3% en Bourgogne et 4,6% en France. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Yonne note surtout une augmentation des arrêts maladie supérieurs à 3 mois, ainsi que des arrêts consécutifs à un accident du travail.

Des causes multiples

Parmi les explications : la population qui vieillit dans notre département, l'allongement de la durée d'activité avec un départ à la retraite passé de 60 à 62 ans, ou encore l'augmentation des troubles musculo-squelettique liés au travail.

Si la CPAM a peu de prise sur ces causes liées à l'évolution de la société, elle est vigilante sur la fraude, et le respect par les malades des contraintes imposées par un arrêt maladie. "En 2017, et ça marche aussi pour le début de 2018, 24% des malades contrôlés ne sont pas à leur domicile pour des motifs qui ne sont pas justifiés", explique Pascale Quiclet, responsable du département régulation/santé à la CPAM.

Des sanctions contre les fraudeurs

Et les agents assermentés qui mènent les contrôles n'hésitent pas à sanctionner quand les obligations ne sont pas respectées. "On peut demander le remboursement des indemnités, et selon la durée de l'arrêt de travail, les montant demandés peuvent être relativement importants", souligne Pascale Quiclet. À ce titre en 2017 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne a récupéré auprès des assurés 74 000 euros d'indemnités journalière.