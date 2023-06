Les arrêts maladie en hausse dans le Territoire de Belfort et le Doubs

Les services de santé de la région s'allient pour un meilleur contrôle des arrêts maladies et leur suivi

Les arrêts maladie sont dans le viseur du gouvernement. Pour faire des économies, l'État veut faire la chasse aux arrêts dits "de complaisance", ou de "confort". L'Assurance maladie a déjà contacté 6 000 médecins identifiés comme étant de gros prescripteurs, pour leur demander d'être plus stricts. La Confédération des syndicats médicaux français considère cette chasse aux arrêts de complaisance comme une "maltraitance vis-à-vis des médecins de famille". Au-delà de la polémique, France Bleu Belfort-Montbéliard s'est intéressé aux données chiffrées concernant ces arrêts.

Hausse dans le Doubs et le Territoire de Belfort

Dans le Nord Franche-Comté, on observe une hausse des indemnités liées aux arrêts. C'est ce que constate la directrice de la Caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort, Helga Goguillot. "On a une augmentation dans le Territoire de Belfort de 10,5%", indique-t-elle. C'est au-dessus du niveau régional, en hausse de 7%. "Nos collègues du Doubs sont à +12,9%, donc ils sont encore plus élevés que nous", précise la directrice de la CPAM terrifortaine.

Concernant l'origine de cette hausse, et la différence observée avec la situation régionale, Helga Goguillot propose une explication : "C'est directement lié à la démographie médicale. C'est compliqué dans nos territoires d'avoir des rendez-vous avec des spécialistes. Donc, pour des patients qui ont des pathologies lourdes, qui nécessitent un recours à un spécialiste, il y a un arrêt, le temps qu'il puisse avoir un rendez-vous".

L'invalidité plutôt que l'arrêt

Face à ces situations, le directeur adjoint de la CPAM du Territoire de Belfort, Sébastien Goyard, recommande le recours à la mise en invalidité. "Tous les médecins n'ont pas le réflexe de la proposer", selon lui, alors que "si votre pathologie n'évolue plus, si vous n'avez pas de chance de revenir à une meilleure situation, il vaut mieux passer en invalidité." Cela aurait pour effet de faire baisser les chiffres des arrêts de travail, car, il le rappelle, "quand vous êtes en invalidité, vous n'êtes plus en arrêt de travail."

