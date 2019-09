Les arrêts-maladies en hausse de plus de 10% entre 2017 et 2018 en Indre-et-Loire

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Indre-et-Loire a reçu l'an dernier près de 205 000 arrêts de travail pour maladie et congés maternité ou paternité. C'est 20 000 de plus qu'en 2017.

Le nombre d'arrêts-maladie a augmenté de plus de 10% en Indre-et-Loire, entre 2017 et 2018. C'est ce qui ressort des données collectées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. L'an dernier, la barre des 200 000 arrêts-maladie a été franchie en Touraine.

Des versements d'indemnités journalières en hausse de 3,2% depuis début 2019

La CPAM a reçu l'an dernier 204 869 arrêts. 20 000 de plus que l'année précédente. Peut-être notamment parce que l'épidémie de grippe a été particulièrement forte et longue, mais l'augmentation semble continuer cette année avec déjà plus de 127 000 arrêts de travail pour maladie et congés maternité ou paternité et des versements d'indemnités journalières en hausse de 3,2% depuis le premier janvier. Au niveau national, la hausse est de 3,5%.

Une large majorité d'arrêts de moins de 6 jours

En Indre-et-Loire, 55% des arrêts prescrits durent moins de 6 jours. Les arrêts longs sont beaucoup plus rares : 8% sont d'une durée comprise entre un mois et demi et 6 mois, et 3% des arrêts, seulement, dépassent les 6 mois.

De juin 2018 à mai 2019, la répartition par tranche d'âge des arrêts de travail liés à la maladie a été la suivante :

9% d'assurés de moins de 25 ans

62% entre 25 et 49 ans

29% de plus de 50 ans

Parmi les personnes arrêtées suite à des accidents du travail :