Un département où les seniors de plus de 60 ans représentent 26.9% de la population soit près de 156.000 personnes

Vaucluse, France

La prévention en faveur de l’autonomie et du maintien à domicile insiste autant sur les exercices pour favoriser l’équilibre que l’aménagement raisonné des logements ou encore la nutrition et la mémoire.

La MSA et l'union des retraités Force Ouvrière pour une conférence sur le bien viellir et les ateliers gratuits

Les chutes qui restent la première cause de mortalité chez les plus de 65 ans, et passé 80 ans il est courant de dire qu’une personne sur deux sera victime d'une chute.

Des conseils simples qui vont de l'exercice physique aux précautions d'aménagement de son intérieur

La Mutualité Française organise dans le Vaucluse des ateliers équilibre gratuits tout comme en partenariat avec la MSA l’association Asept Paca , Association santé éducation et prévention sur les territoires. Les services sociaux du conseil départemental mais aussi de nombreux CCAS mettent également en place des programmes hebdomadaires en faveur du maintien de l'autonomie des séniors;