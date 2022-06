Sensibilisation au don d'organes en Mayenne : les attentes de greffe ont doublé en 10 ans

Avec la crise sanitaire de la Covid, la situation s’est dégradée. En 2019, soit avant la pandémie, on enregistrait 5.897 greffes effectuées, avec une hausse de 1,6% par rapport à 2018. Mais avec l’apparition du virus, les chiffres ont baissé de 25% en 2020, avec seulement 4.417 greffes réalisées. Pour rappel, avec la loi de 2016, toute personne n’ayant pas fait de refus explicite est considérée comme «donneur». Jean-Marie Plourdeau est le président de la Fédération des associations pour le don d'organes : "il n'y a pas de réponse toute faite. De toute façon, c'est probablement la combinaison d'événements. La première, la plus simple, c'est la situation que nous venons de connaître, la situation sanitaire. La pandémie a fortement impacté l'activité prélèvement et greffes en France. J'ai le souvenir dès 2020 que le Ministre de la Santé de l'époque faisait de la greffe d'organe une priorité nationale. On a stoppé les greffes rénales, en particulier lors du premier confinement. Donc c'est une situation compliquée et donc je pense qu'il va falloir retourner sur le terrain, communiquer. "

France Adot tient des stands dans des galeries commerciales de Mayenne et Evron

Samedi, des bénévoles de la Fédération des associations pour le don d'organes vont s'installer dans des galeries commerciales à Mayenne et à Évron, "car les gens se posent des questions, justement sur le don d'organes. En France, la loi sur le don d'organes repose sur le principe du consentement présumé. Nous sommes tous donneurs présumés, sauf si on s'y était opposé de son vivant. La loi a été complétée. Elle a été complétée par un décret de 2016, de fin 2016 et ce décret a pour but de repréciser les modalités d'expression du refus. Donc de la façon la plus officielle, en s'inscrivant sur le registre des refus. " Aujourd'hui l'association veut rappeler qu'on peut faire un don de son vivant, à savoir d'un rein et d'un lobe de foie. Les greffes rénales représentent 60 % des greffes. Bien sûr, ça passe par des protocoles avec les équipes médicales mais c'est une possibilité qu'il va falloir développer en France, continuer à développer en tout cas.

30% des Français refusent de donner un organe

Près d'un tiers des Français ont déjà fait savoir aux autorités qu'ils refusaient de donner un organe après leur mort. Rien à voir avec nos voisins européens, insiste Jean-Marie Plourdeau : "en Espagne, le taux de refus se situe plutôt à 15, 20 %. Mais en Espagne, il n'y a pas la même culture du don. Donc effectivement, il y a un travail, ça passe par la communication, puis ça passe par le terrain. N'oublions pas que nous n'étions pas retourné sur le terrain à la journée nationale qui est un temps fort de communication en France depuis 2019. Donc, il y a un déficit d'information et on s'en est bien rendu compte mercredi 21 juin, dans le hall de l'hôpital où nous étions à la maison des usagers. Il y a toujours les mêmes questions qui reviennent. Il faut rassurer, faire de la pédagogie, apporter des réponses aux interrogations. Voilà, ça va être notre quotidien. Il va falloir recréer des événements pour parler du sujet qui est si important. "