Les autorités de santé s'inquiètent des tensions d'approvisionnement en amoxicilline

L’antibiotique le plus prescrit en France connait des tensions d’approvisionnement.

Selon les informations de franceinfo , l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) tente actuellement de trouver de nouvelles filières d'importation d'amoxicilline. Car l’antibiotique le plus prescrit en France connaît des tensions d’approvisionnement. L'ANSM a déjà demandé la semaine dernière aux laboratoires français qui fabriquent ce médicament de ne plus l'exporter, pour conserver toute la production.

La demande mondiale explose

L'amoxicilline est prescrite contre les otites, les angines, les sinusites, les abcès dentaires ou encore les cystites. Aujourd’hui, ce qui manque le plus, c’est la forme en poudre buvable, souvent prescrite aux enfants. Et les usines des neuf fabricants ne parviennent pas à suivre la demande mondiale qui explose. Cette pénurie, qui touche déjà plusieurs pays comme les États-Unis ou le Canada, est également liée à la hausse des prix de l’énergie et ses répercussions sur les sites de production de matières premières, selon l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament.

Pour éviter la rupture totale de stock, l’Agence nationale de sécurité du médicament vient donc d’imposer aux pharmaciens un nombre maximum de boites achetées. Et ce vendredi, elle doit émettre des recommandations aux médecins généralistes : demander de prescrire cet antibiotique moins longtemps aux patients et rappeler de bien vérifier pour chaque malade qu’ils sont face à une infection bactérienne. Dans le cas d'un virus, l'amoxicilline ne sert à rien.