Covid-19 : Les autorités sanitaires inquiètes de la situation dans l'Hérault

Ce samedi 31 juillet 2021, l'Agence Régionale de Santé d'Occitanie se montre très inquiète : toute la région est très touchée par l'épidémie. Le taux d'incidence de l'Hérault (facteur qui permet d'appréhender la vitesse de propagation) continue de grimper. Il est désormais similaire à celui dans les Pyrénées-Orientales, département qui était le plus touché de la région et dans lequel des restrictions supplémentaires ont freiné l'épidémie. Dans ces deux départements, le taux d'incidence est 12 fois supérieur au seuil d'alerte (presque 600 cas positifs sur 100.000 habitants)

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En moins d'un mois, les hospitalisations ont été multipliées par dix dans la région, selon le communiqué de l'ARS Occitanie. Dans l'Hérault, la pression sur les services de réanimation et de soins critiques est forte. Les personnes en réanimation sont plus jeunes, généralement non vaccinées ou de manière incomplète, et souffrent de comorbidités et/ou de facteurs à risque. Les professionnels de santé voient aussi arriver des femmes enceintes. "La part des patients Covid en réanimation dépasse désormais 21% alors que notre région, très touristique, connait une très forte activité non Covid en réanimation", nuance l'ARS Occitanie.

La probabilité de croiser une personne contaminée est importante et impose un appel à la vigilance extrême pour les prochains jourq - ARS Occitanie

L'ARS Occitanie appelle à respecter les gestes barrières : à se laver les mains régulièrement et à porter le masque en intérieur et en extérieur, surtout lorsqu'il y a beaucoup de monde. Elle implore aussi à tous de se faire vacciner le plus rapidement possible.