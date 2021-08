Coronavirus : les autotest arrivent en Dordogne

Les autotest sont autorisés depuis le lundi 9 août pour obtenir un pass sanitaire s'il est négatif. Il suffit d'acheter son test et de l'effectuer en présence d'un professionnel de santé qui validera la procédure et qui garantira le résultat. L'autotest est moins intrusif que ses camarades, les tests PCR et antigénique, car on ne glisse pas le coton tige tout au fond du nez.

En Dordogne, comme partout en France, les autotests sont vendus en pharmacie, et vous pouvez demander à votre pharmacien qu'il fasse le contrôle. Les pharmaciens et les autres professionnels de santé ne sont pas dans l'obligation d'accepter car ils ne sont pas rémunéré pour ce service et certains n'ont tout simplement pas le temps.

Dans le Périgord vert, dès lundi, une pharmacie a assisté plusieurs personnes effectuant un autotest.