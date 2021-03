Les autotests disponibles dès ce weekend en grandes surfaces

Après le feu vert de la Haute autorité de santé, on pourra trouver dès ce weekend des 20 et 21 mars, des autotests Covid-19 dans les rayons de certaines enseignes de grande distribution comme Carrefour. Le groupe en a commandé un million pour faire face à la demande.

Après l'avis favorable ce mardi de la Haute autorité de santé, les acteurs de la grande distribution se mettent en ordre de marche : Carrefour annonce sur son compte Twitter avoir commandé un million d'auto-tests à retrouver dans ces rayons dès ce weekend. Les groupes Leclerc et Système U se disent prêts à faire de même. Ils s'attendent à une très forte demande des consommateurs, comme ça a été le cas en Allemagne dans les enseignes Lidl ou Aldi.

2 euros le test, par boîte de 20

D'après les informations de BFM, ces tests seront d'abord vendus par boîte de 20 au prix de 40 euros, soit deux euros l'autotest. Des écouvillons à tourner soi-même dans les narines, à la maison sans aller aussi loin que pour un test PCR. On plonge ensuite la tige dans un réactif, et le résultat apparaît avec une bandelette de couleur, comme pour un test de grossesse. Ils sont recommandés pour les asymptomatiques de plus de 15 ans. Pour les plus jeunes, l'efficacité des tests n'est pas prouvé explique la Haute autorité de santé.

Attention aux faux négatifs

Les médecins précisent qu'en cas de résultat positif, il faudra aller effectuer un prélèvement RT-PCR en laboratoire pour confirmer le diagnostique et repérer la présence éventuelle de variant. Attention aussi aux faux négatifs qui peuvent arriver en cas de mauvaise manipulation ou de charge virale encore faible. Un test négatif ne dispense pas de continuer à appliquer les gestes barrières.