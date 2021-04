" Les autotests ne sont pas attendus d'ici le courant de la semaine dans les pharmacies d'Indre-et-Loire"

Pour en parler, Julien Chauvin, le président du syndicat des pharmaciens d'Indre-et-Loire était l'invité de France Bleu Touraine ce lundi :

" Nos grossistes répartiteurs ont anticipé le feu vert rendu samedi des autorités sanitaires pour homologuer ces autotests. Résultat, le temps de les faire venir chez nous, vous ne les aurez pas aujourd'hui en pharmacie mais plutôt dans le courant de la semaine".

Pour quel prix ?

_"_Le prix a été fixé à 6 euros le test et ce sera un prix qui sera valable dans toute la France. Vous aurez des tests qui pourront être vendus à l'unité et vous aurez des tests qui seront vendus en boîte de 5 en fonction des approvisionnements. Mais ils seront gratuits pour les travailleurs des services d'aide à domicile. Les accueillants familiaux aussi qui bénéficieront de la gratuité pour un usage professionnel".

En quoi ça consiste ?

"En ce qui concerne le réactif et le mode de fonctionnement, il n' y pas de grande différence avec un test antigénique classique. La principale différence réside dans la récolte, si je puis dire, de l'échantillon dans l'écouvillonnage. Car le bâtonnet qui va servir à récupérer l'échantillon sera beaucoup plus court dans les autotests et permettra d'entrer juste à peu près à la moitié de la longueur de la narine et non plus dans le nasopharynx, comme c'est le cas dans les tests antigénique. L'inconvénient, c'est que la chance de retrouver des particules virales dans l'échantillon sera un peu plus faible. Il sera donc très important de prendre conscience que si jamais le test est négatif, ça ne signifie pas pour autant que l'on n'est pas porteur du virus.

En revanche, si jamais le test est positif, a priori, la fiabilité est bonne à ce moment là. Ça nécessitera immédiatement de s'isoler et de tout de suite prévenir un professionnel de santé ou un laboratoire d'analyses, notamment pour _faire immédiatement un test PCR_. Pour deux raisons. La première c'est de pouvoir analyser tous les cas contacts et puis, bien sûr, de confirmer la positivité du test. Et la deuxième raison, c'est de permettre le criblage, c'est à dire qu'on va pouvoir analyser quel est le variant dont est issu le virus. C'est absolument fondamental."