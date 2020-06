Alors que le Puy-de-Dôme est en vigilance rouge et officiellement colonisé par le moustique tigre, l'ARS invite les citoyens à signaler la présence de l'insecte et lutter contre sa prolifération.

Auvergne : une plateforme pour signaler le moustique tigre et surveiller sa prolifération

Le moustique tigre gagne du terrain en Auvergne. Le Puy-de-Dôme fait partie des 58 départements officiellement colonisés par l'insecte. Le moustique tigre est aussi intercepté ponctuellement depuis 5 ans dans l'Allier et la Haute-Loire.

Carte des départements où l'installation du moustique tigre est connue au 1er janvier 2020. - Source ministère de la santé

Pour surveiller cette prolifération, l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes met la population à contribution avec une plateforme en ligne : signalement-moustique.fr. Vous y trouvez une série de questions pour confirmer l'identification, savoir où et quand vous l'avez croisé et dans l'idéal il faudra envoyer une photo.

Solenn Regnault, chargée de mission sur les environnements extérieurs pour l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes Copier

"Ce sont des entomologistes, des spécialistes, qui analysent le moustique qui a été trouvé", explique Solenn Regnault, chargée de mission sur les environnements extérieurs pour l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. L'enquête entomologique, sur le terrain, dira si on retrouve d'autres spécimen sur le lieu de la découverte. "Les signalements ne sont analysés que quand le moustique a été détecté sur une commune qui n'est pas encore connue comme colonisée puisque l'intérêt du site, c'est de connaître l'extension du périmètre d'implantation du moustique."

Pour le Puy-de-Dôme, le ministère de la santé estime que le département est pour l'instant faiblement touché avec moins de 40% des communes colonisées.

Des pièges pondoirs répartis dans des lieux stratégiques de la région

"Le moustique tigre vit dans les zones urbaines et péri-urbaines", détaille Solenn Regnault, de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. "Il ne peut se déplacer que dans les 150 mètres autour de son lieu de naissance, donc _il se déplace assez peu, mais il peut très bien monter dans votre voiture et du coup s'installer plus loin_, il monte également dans les avions".

Les aéroports font donc parti des lieux stratégiques, comme les hôpitaux où les zones touristiques où l'ARS a installé mi-mai des pièges pondoirs pour repérer la présence du moustique tigre

Comment identifier le moustique tigre et lutter contre sa prolifération ? Explications de Solenn Regnault, de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes Copier

Faire la chasse aux eaux stagnantes

Nous avons tous un rôle à jouer pour stopper la prolifération du moustique tigre en évitant les eaux stagnantes qui permettent aux larves du moustique d'éclore.

Les conseils de l'ARS pour lutter contre la prolifération du moustique tigre. - ARS

Solenn Regnault se veut aussi rassurante quant aux virus de la Dengue, du Chikungunya ou du Zika, transmis par le moustique tigre : "Pour qu'il y ait un risque, il faut à la fois qu'il y ait le moustique, et une personne malade sur le territoire. S'il y a un moustique mais pas de personne malade, il ne peut rien transmettre".