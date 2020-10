Les bars de l'agglomération nantaise vont devoir fermer dès 22 heures

Nantes et la Loire-Atlantique échappent pour l'instant au couvre-feu étendu ce jeudi à 54 départements français, dont nos voisins du Mainte-et-Loire et d'Ille-et-Vilaine. En revanche, pour essayer de ralentir l'épidémie de Covid-19, les bars de toute l'agglomération nantaise vont devoir fermer plus tôt, dès 22 heures, et dès ce samedi soir. La mesure devrait être annoncée ce vendredi mais France Bleu Loire Océan en a déjà eu la confirmation.

Une telle mesure a déjà été prise à Châteaubriant dès la fin de la semaine dernière.