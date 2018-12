Les bébés en détresse seront désormais pris en charge par un SMUR basé à Pau et Bayonne

Pau, France

L'Agence régionale de santé crée un : Service Mobile d'Urgence et de Réanimation (SMUR) destiné aux nouveaux nés, dans les hôpitaux de Pau et Bayonne. Les pédiatres et les réanimateurs sont en formation, ils seront opérationnels à partir du premier avril. Le CHU de Bordeaux ne prendra plus en charge que les urgences vitales. Cela permettra de décongestionner l'hôpital régional, et les familles pourront rester au plus près des nourrissons. Ce SMUR fonctionnera alternativement, une semaine sur deux, à Pau et à Bayonne, il y a aussi un partenariat avec l'hôpital de Tarbes.

Le docteur Bénédicte le Bihan, conseillère médicale pour l'offre de soins auprès de l'ARS Copier

Aujourd'hui on a des pédiatres et des réanimateurs néonataux qui sont en formation auprès du CHU de Bordeaux. C'est d'une part garantir des interventions rapides et sécurisées sur Pau, Bayonne, mais aussi Tarbes. Pour les familles c'est aussi laisser en proximité des enfants pour lesquels on peut de façon très sécurisée, assurer un soin de proximité.

Une nouvelle organisation pour les hélicoptères de secours

Tout le dispositif de secours en hélicoptères est réorganisé. En Nouvelle-Aquitaine, il y a cinq hôpitaux où sont basés des Hélismur (hélicoptères sanitaires pour les missions de transports d'Aide Médicale Urgente). Chaque hôpital choisissait son prestataire privé, et désormais, un seul appel d'offres a permis de retenir un seul prestataire spécialisé. Pour la région il y aura donc cinq hélicoptères Hélismur, également trois appareils de la sécurité civile, cinq de la gendarmerie, et un de la marine. C'est le centre hospitalier de la Côte Basque qui a été désigné comme coordonnateur du dispositif régional, en lien avec l'ARS. Un même appareil pourra intervenir sur plusieurs départements. Les territoires seront mieux couverts et les sorties des appareils mieux rentabilisées.