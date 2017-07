Les bébés sont mieux soignés à l'hôpital d'Annecy

Un nouveau service de néonatologie vient d'ouvrir ses portes au centre hospitalier d'Annecy. Les locaux ont doublé et cet agrandissement permet une meilleure prise en charge des bébés et de leur famille.

De petits jumeaux à peine plus grands qu'un avant-bras dorment avec des tuyaux dans le nez. Leur visage est tranquille comme celui de leur maman, Angèle. Grâce aux travaux d’agrandissement du service de néonatologie à l'hôpital d'Annecy, elle peut désormais dormir à leur côté dans une chambre privée.

Les chambres sont assez spacieuses pour accueillir un lit en plus du matériel médical. © Radio France - Willy Moreau

L'unité a en effet doublé de superficie. Ce gain d'espace a permis l'ouverture de huit chambres où on peut installer un lit en plus de tout le matériel médical comme les couveuses. "Avant, il y avait plusieurs bébés dans les couveuses et c'était compliqué pour eux, pour les familles et pour faire les soins", explique Ludivine Coletto, responsable du service néonatologie à l'hôpital d'Annecy.

Une salle pour laisser tranquille les bébés

Dans ce service, le personnel s'occupe de cas graves : des bébés nés prématurés ou des nourrissons en arrêt respiratoire. "Ils sont très sensibles au bruit, ça les fatigue", raconte Ludivine Coletto.

Une salle à manger a été créée pour les parents. C'est un lieu de parole et d'écoute. © Radio France - Willy Moreau

Alors une salle réservée uniquement aux parents et aux familles a été créée. C'est un lieu de vie où tout le monde se retrouve et où les mères et les pères inquiets peuvent parler ouvertement de leur parcours de vie. "C'est rassurant de voir que nous ne sommes pas seuls dans cette situation", estime Angèle.